Основатель Beluga Group ушел с поста председателя правления компании

Александр Мечетин покинул пост председателя правления компании Beluga Group.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Новым председателем правления группы назначен Константин Прохоров.

«Назначение вступит в силу 8 декабря. Константин сменит в этой должности основателя компании — Александра Мечетина, возглавлявшего Beluga Group более 20 лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Мечетин также перестал быть контролирующим акционером, сократив долю владения акциями компании с 58% до 39,38%.

Константин Прохоров до сегодняшнего дня занимал должность заместителя председателя правления. Он является членом совета директоров и гендиректором входящей в состав Beluga Group розничной компании и отвечает за развитие и операционную деятельность сети «Винлаб».

«По оценке совета директоров, команда, возглавляемая Константином Прохоровым, продолжит укреплять позиции группы и эффективно развиваться на российском рынке. Константин более 20-ти лет работает в компании, из них 15 – на руководящих должностях, он является эффективным менеджером, обладает необходимыми знаниями операционных процессов, погружен в специфику отрасли и Beluga Group, а также имеет масштабный опыт управления. Его навыки и профессиональные качества будут способствовать достижению группой амбициозных целей и высоких показателей», — подчеркивается в пресс-релизе.

Beluga Group принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод и винное хозяйство «Поместье Голубицкое». В портфеле компании представлены основные категории алкогольного рынка во всех ценовых сегментах. Собственные ключевые бренды — суперпремиальная водка Beluga, водки «Беленькая», «Архангельская», «Белая сова», «Медная лошадка», «Мягков», премиальное шампанское Vogue, а также бренди «Золотой резерв» и «Бастион».