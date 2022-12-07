От одного шока к другому: ЦБ сообщил о стабилизации экономики РФ

Во второй половине октября – ноябре российская экономика преодолела краткосрочный спад, вызванный шоком от частичной мобилизации. При этом новым шоком для нее может стать потолок цен на российскую нефть, говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

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«Российская экономика в целом в ноябре вернулась в фазу стабилизации после кратковременной негативной реакции на шок в октябре. Частично это произошло из-за увеличения госзаказа. Из новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности, выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен на российскую нефть», — говорится в бюллетене Центробанка.

Аналитики отметили, что котировки Urals упали на 17%, до $62 за баррель, в октябре добыча нефти в России незначительно сократилась, и ее дальнейшая динамика теперь зависит от действия различных ограничительных мер со стороны недружественных стран.

При этом в ЦБ отметили, что внешний спрос на продукцию российской цветной металлургии остается высоким. Отсутствие альтернативных источников поставок и опасения сильного повышения цен при отказе от работы с российскими поставщиками поддерживают спрос и со стороны недружественных стран.

Промышленное производство после двух месяцев снижения в октябре стабилизировалось (+0,2% м/м), в том числе за счет роста производства в отраслях с высокой волатильностью выпуска, указал регулятор.

«Опережающие опросные индикаторы и данные мониторинга финансовых потоков указывают на стабилизацию экономической конъюнктуры после проседания в октябре, как в промышленности, так и в сервисных отраслях. При этом на фоне снижения негативного влияния факторов внутреннего спроса и неопределенности усиливаются трудности на стороне внешнего спроса и нехватки кадров в ряде отраслей. Ожидания бизнеса по выпуску еще не вернулись к уровням сентября и сохраняют разнонаправленную динамику, демонстрируя ухудшение в отраслях добычи полезных ископаемых, строительстве и сегменте МСП», — подчеркнули аналитики ЦБ.

