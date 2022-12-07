Продолжение «Силы Сибири» на территории КНР с конечным пунктом в Шанхае сдали в эксплуатацию

Продолжение газопровода «Сила Сибири» на территории Китая достроили до конечного пункта на востоке страны.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Синьхуа», участок Тайань — Тайсин официально сдали в эксплуатацию. Сообщается, что российский газ поступает в три провинции на северо-востоке Китая, регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и регион дельты реки Янцзы.

Система, в которую идет российский газ, берет начало в пограничном городе Хэйхэ и заканчивается в Шанхае. Она пересекает девять провинций, автономных районов и городов центрального подчинения. Общая протяженность газопровода на территории КНР составляет 5111 км, из них 3371 км были построены, а другие 1740 км уже находились в эксплуатации.

Газопровод «Сила Сибири» — магистральный газопровод протяженностью около 3 тыс. км, по которому газ из Якутии идет в Приморье и КНР. Трубопровод ввели в эксплуатацию в 2019 году, поставки начались с Чаяндинского месторождения. В первом полугодии 2022-го объем прокачки газа в Китай через него увеличился на 63%.

В соответствии с заключенным «Газпромом» с китайской CNPC в 2014 году 30-летним договором, «Сила Сибири» должна будет поставлять 38 млрд куб. м газа ежегодно. Ожидается, что в этом году поставки выйдут на уровень 15 млрд куб. м; в ближайшее время к ним подключится Ковыктинское месторождение в Иркутской области. В октябре газ с него был подан в «Силу Сибири» для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой.