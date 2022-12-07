Путин допустил борьбу за интересы России «всеми доступными средствами»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы.

По его словам, это будет делаться разными способами, сначала мирными средствами, но, если это не поможет – всеми доступными, передаёт РИА Новости.

«К людям Донбасса на Украине относятся как к людям второго сорта. Вы знаете, что хотел бы в этой связи заметить, что они не то, чтобы этих людей считают людьми второго сорта, они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование. Вот в чем все дело, в этом вся проблема и вся беда», – сказал глава государства после выступления Марины Ахмедовой.

Как отметил Путин, с этим мы имеем дело на сегодняшний день.

«Давно, на протяжении нашей истории имеем дело с этим, но сегодня это наиболее ярко проявляется, – подчеркнул он. – Будем исходить из того, что есть. С нашей стороны может быть только один ответ – последовательная борьба за свои национальные интересы».

По словам президента, Россия продолжит борьбу и пусть никто ни на что другое не рассчитывает.

«Да, мы будем делать это разными способами и средствами, прежде всего, конечно, будем ориентироваться на мирные средства, но если ничего другого не остается, то будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», – резюмировал Путин.