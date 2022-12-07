Санкциям вопреки: США наращивают импорт из России

Согласно оценке американского бюро статистики, в октябре 2022 года США более чем в два раза нарастили импорт из России по сравнению с сентябрем — до 732 миллионов долларов. Это самый высокий показатель за последние пять месяцев. Еще сентябре объем импорта США из РФ составлял 332,1 млн долларов. Впрочем, в мае данный показатель достигал 1 млрд 126 млн долларов.

При этом экспорт американских товаров в Россию продемонстрировал снижение и по сравнению с сентябрем сократился с 90,4 до 80,1 млн долларов. В сравнении с январем текущего года его объем сократился на 316 млн долларов, а объем импорта — на 1,2 млрд долларов, сообщает «Прайм».

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Американские компании больше всего покупают древесину и металлы — в основном титан, алюминий. Только в июле США импортировали из России более 35 тысяч тонн последнего, подтвердил финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов. Помимо этого, осуществляются поставки в США продуктов питания, в основном крупы, ядерного топлива (урана), резины, оборудования для майнинга криптовалюты.

При этом важно, что импорт наших товаров нарастили все страны «коллективного Запада», В том числе из ЕС. Например, в августе объем российского импорта в Португалию вырос почти в десять раз, во Францию на 25%. Основным импортером стала Германия у нее наблюдался самый высокий показатель 2,7 млрд евро, на втором месте Италия — 2 млрд евро, на третьи Нидерланды — 1, 5млрд евро, отметил Антон Кравцов в комментарии «Эксперту».



Надо понимать, что Федеральная таможенная служба России остановила публикацию статистики по импорту и экспорту еще весной. Однако получить такие данные можно через статистические и таможенные службы США, отметила в беседе с «Экспертом» управляющий партнер SoNa Private Consulting Наринэ Беглярова. После начала СВО американские власти запретили импорт из России нефти и газа, алмазов и золота, морепродуктов.

При этом Россия продолжала поставлять в США такие позиции, как древесина, металлы, продовольствие, радиоактивные материалы, углеродные и графитные электроды, оборудование для добычи нефти, для обработки данных и прочее. Всего с марта по август из России было отправлено больше 3600 партий товаров в США, тогда как за 2021 год менее 6000, констатировала эксперт.

Для США Россия является одним из ключевых экспортеров алюминия, стали и титана. Она занимает примерно третье место среди всех стран-поставщиков, обратила внимание Наринэ Беглярова. Американские металлургические компании продолжали закупать российские металлы после начала СВО, и с февраля по август было поставлено более 264 млн тонн. Пока формальных запретов не было, торговля активно продолжалась, и за январь-сентябрь экспорт алюминия из РФ в США в денежном выражении даже вырос на 29%, до 553 млн долларов.

Впрочем, как только пошли слухи о запрете российского импорта в США и о санкциях в отношении «Русала», поставки алюминия упали до минимальных значений. В сентябре западные банки стали просто отказываться от финансирования таких позиций. Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, будут ли в действительности приняты ограничительные меры запреты, ведь это негативно скажется и на американской экономике. Если запреты будут введены, полагает Наринэ Беглярова, то уйдет какое-то время на то, чтобы американские компании смогли найти замену российским партнерам и выстроить новые логистические цепочки. Аналогичные задачи встанут и перед российскими поставщиками.