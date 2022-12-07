Сеть «Вкусно — и точка» запустила доставку из 55 заведений в Москве и Санкт-Петербурге

Сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club начали доставлять заказы из 28 ресторанов «Вкусно — и точка» в Москве, а также из 27 заведений сети в Санкт-Петербурге.

До конца зимы планируется запустить доставку из всех пунктов в этих городах, пишет «Коммерсантъ».

Также сеть планирует запустить доставку в Воронеже, Туле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Уфе, Перми, Красноярске, Ижевске, Томске, Орле, Новокузнецке и Тольятти. В общей сложности доставка из ресторанов «Вкусно — и точка» доступна в 47 российских городах. Заказать можно более 150 продуктов из основного меню сети, со временем список будет увеличен.

Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» с 6 декабря запускает доставку через сервис Broniboy в Краснодаре. До конца 2022 года доставка будет осуществляться из всех 14 точек в городе.

Сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену McDonald's, который весной закрыл все свои рестораны в РФ и объявил об уходе с российского рынка. Владельцем бизнеса стал предприниматель Александр Говор, который с 2015 года по франчайзингу управлял 25 ресторанами американской сети в Сибири.