Зачем Си Цзиньпин едет в Саудовскую Аравию

7 декабря в Эр-Рияде начинает работать саммит региональных лидеров, в котором примет участие и председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский руководитель прилетел на Ближний Восток, который Вашингтон много лет считает исключительной зоной своих национальных интересов. Два месяца назад, напоминает Bloomberg, Эр-Рияд фактически унизил президента США Джо Байдена, который просил увеличить добычу нефти, а вместо этого получил сильное сокращение ее добычи странами участницами соглашения ОПЕК+. Сейчас же Саудовская Аравия и вовсе расстелила красную ковровую дорожку перед китайским лидером. По данным аравийского государственного информагентства SPA, во время визита, который продлится несколько дней, ожидается подписание китайско-саудовских контрактов и соглашений в общей сложности на $30 млрд. Больше всего будет соглашений по энергетике и строительству инфраструктуры.

Участие Си в работе регионального саммита призвано показать расширение и углубление связей с Китае. Оно также покажет, насколько деградировали отношения между США и КСА.

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Китай уже давно заменил США в качестве главного торгового партнера Саудовской Аравии. Конечно, это сближение не может не тревожить США, но как подчеркивает аравийский политолог Али Шихаби, кстати, член правления с правом совещательного голоса аравийского мегапроекта Neom, Вашингтон ничего не может с этим сделать.

Обиженный Байден обвинил Эр-Рияд в союзе с Россией в организации сокращения добычи нефти и пообещал, что саудиты пожалеют, что решили поддерживать с Россией нормальные отношения.

Объем американо-аравийской торговли в 2012 году составлял 76 млрд долларов, а в прошлом – лишь 29 млрд. Правда, обвал произошел в немалой степени из-за того, что сланцевая нефть позволила США отказаться от закупок углеводородов у Эр-Рияда, составлявших значительную долю товарооборота. Тем не менее, не удивительно, что за последние 10 лет Америку по объемам торговли с Эр-Риядом обошел не только Китай, но и Индия с Японией.

Отношения КСА с Китаем в отличие от Америки сейчас явно на подъеме. Так, в последние полгода замечен всплеск активности на Ближнем Востоке внесенного американцами в черный список китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies Co. и ряда других китайских компаний. Пекин и Эр-Рияд договорились о координации инвестиций в китайский проект «Один пояс, один путь». Намечается также, сообщает информагентство SPA, «гармонизация» «Одного пояса» с аравийским мегапроектом развития королевства - «Видение Саудовской Аравии 2030».

Переговоры о создании зоны свободной торговли между Китаем и шестеркой членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) вышли на завершающую стадии.

В GCC к США все чаще относятся как к ненадежному партнеру. Арабские страны также хотят извлечь выгоду из нового многополярного мира. Кстати, это поможет им усилить позиции на переговорах с теми же США, с которыми они, естественно, разрывать отношения не собираются. Пожалуй, главный козырь Вашингтона – сохраняющееся мощное военное присутствие во всех странах региона. Американские военные являются сильным сдерживающим фактором – Эр-Рияд, возможно, и хотел бы перейти в расчетах за нефть с долларов на юани, но не может этого сделать из-за американских военных баз на своей территории.

Наверное, частично Джо Байден тоже виноват в дальнейшем ухудшении отношений между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами. Его предшественник на посту президента США первым делом прилетел в Эр-Рияд, Байден же приехал в Белый дом с лозунгами обращаться с саудовским кронпринцем, который фактически правит крупнейшим арабским королевством вместо больного отца, как с изгоем, за его участие в убийстве журналиста Хашоги. Кстати, 6 декабря американский суд снял с Мохаммеда бен Салмана обвинения в организации убийства Джамаля Хашоги, после чего отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном, не исключено, немного потеплеют.

Естественно, в Пекине не могут не радоваться ухудшению отношений между старыми союзниками и готовы в любой момент заполнить вакуум, возникший после ухода США. После октябрьской встречи с аравийским коллегой глава китайского МИД Ван И уже не первый раз похвалил Саудовскую Аравию за независимую энергетическую политику и усилия по стабилизации международного энергетического рынка. Он также поблагодарил Эр-Рияд за многолетнюю поддержку в ряде международных вопросов. Например, в отношении Тайваня, Гонконга, Синьцзяна, прав человека в Китае и т.д.

В то время, как США продолжают все время говорить о борьбе за власть на планете и сфокусированы на антитеррористических действиях, Пекин помогает разбираться с внутренними проблемами.

Китайско-арабские саммиты, подобные нынешнему, проходят каждые два года. За время, прошедшее после саммита в июле 2020 года, Saudi Aramco вновь заговорила о строительстве многомиллиардного нефтеперерабатывающего и химического комплекса в Китае. Аравийские компании сотрудничают с Huawei в развитии искусственного интеллекта. Пекин делится с Эр-Риядом китайскими технологиями и наработками по созданию дронов. В аравийских СМИ даже время от времени появляются сообщения о возможности создании собственных баллистических ракет при помощи китайских специалистов.

Конечно, сотрудничество между Пекином и Эр-Риядом не дорога с односторонним движением. Дорогая нефть наносит серьезный ущерб не только США, но и, естественно, Китаю. К тому же, у Китая тесные отношения с Ираном, главным противником КСА. Не стоит забывать и о том, что Китай не в состоянии заменить военную поддержку, которую оказывают США региону.

Между прочим, Вашингтону не откажешь и в непривычной для него тонкости. По крайней мере, в отношениях с саудитами. США просят арабские страны, включая, естественно, КСА, не выбирать между ими и Китаем, а быть хотя бы немного «рассудительнее» и «осторожнее» и думать об отношениях с другими странами, которые они строят.