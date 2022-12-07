Спрос на облигации госдолга побил рекорд прошлого месяца

Минфин РФ разместил на безлимитных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 808,778 млрд рублей при суммарном спросе в 1 трлн 198,152 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 28,9 млрд рублей, облигации с переменным купонным доходом — на 750 млрд рублей, а ОФЗ с индексируемым номиналом проданы на 29,9 млрд рублей, следует из информации на сайте Минфина. 16 ноября ведомство разместило ОФЗ на общую сумму 823,021 млрд рублей при «исторически рекордном совокупном спросе инвесторов» в 1 трлн 195,314 млрд рублей.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26237 с датой погашения 14 марта 2029 года было продано бумаг на сумму 28,876 млрд рублей при спросе 247,752 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 25,363 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 86,4002% от номинала, что соответствует доходности 9,87% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 86,4% от номинала, что соответствует доходности 9,87% годовых.

На втором безлимитном аукционе, состоявшемся 7 декабря, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК выпуска № 29023 с датой погашения 23 августа 2034 года на общую сумму 750 млрд рублей по номиналу при спросе 910,741 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 721,521 млрд рублей при цене отсечения 96,14% от номинала и средневзвешенной цене 96,18% от номинала.

На аукционе по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом № 52004 с датой погашения 17 марта 2032 года в этот день было продано бумаг на сумму 29,902 млрд рублей при спросе 39,891 млрд рублей. Выручка от размещения составила 28,145 млрд рублей при средневзвешенной цене 93,6382% от номинала и цене отсечения 93,6% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых.



