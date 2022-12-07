США устроили Европе «план Маршалла» наоборот

США всё сильнее давят на ФРГ с целью передачи Берлином танков Leopard 2 Киеву.

Об этом в интервью изданию «ПолитРоссия» заявил полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, пока Германии удаётся противостоять этому давлению, хоть страна и потеряла статус одного из крупных оружейных игроков мира.

«У ФРГ больше нет задела для продаж, – подчеркнул эксперт. – Кто в основном торгуют оружием? США, Россия и на третьем месте Франция».

При этом Тимошенко отметил, что Вашингтон стремительно подрывает экономику всех стран Старого Света. Как напомнил он, ещё недавно США помогали государствам ЕС, сейчас же Белый дом уничтожает остатки независимого производства в Европе.

«Они активно проводят «план Маршалла», но только наоборот. Если изначально он был направлен на развитие европейского континента, создания там рынка для своих товаров, то теперь они просто забирают у Европы даже производства, которые сами возрождали», – отметил полковник в отставке.

Он предположил, что, вполне возможно, Германии «надоело потакать» США в ущерб экономической и военной безопасности страны и вскоре это приведёт к серьёзным разногласиям между Берлином и Вашингтоном.

Как ранее писал «Эксперт», глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт оказалась под огнём. Пока, к счастью для неё, не вражеских сил, а всего лишь партнёров по правящей коалиции, но все равно неприятно. Причина громкого скандала типична для военного ведомства Германии: у бундесвера осталось крайне мало боеприпасов и амуниции.