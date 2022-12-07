Товарооборот России и КНР в январе — ноябре вырос до рекордных $172,4 млрд

За период с января по ноябрь товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 32%, составив рекордные $172,4 млрд.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Уточняется, что с начала года Китай ввез в РФ товаров на $67,3 млрд, что на 13,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Поставки из России в КНР выросли на 47,5%, составив чуть более $105 млрд.

В ноябре товарооборот двух стран достиг $18,3 млрд. Россия ввезла в Китай товаров на $10,5 млрд, Китай в РФ — на $7,7 млрд.

В 2021 году товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8%, до $146,9 млрд.

