ЦБ назвал объем международных резервов на 1 декабря

Международные резервы РФ по состоянию на 1 декабря составили $567,289 млрд. За месяц они увеличились на 3,67% или $20,095 млрд, следует из статистики, представленной на сайте Центробанка.

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По данным на 1 ноября размер золотовалютного запаса РФ составлял $547,194 млрд.

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли $630,627 млрд. Исторического максимума в $643,2 млрд золотовалютный запас РФ достиг 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля объем резервов снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

