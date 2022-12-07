Украина угрожает атаками на российские объекты вплоть до Сибири

Киев после ударов по аэродромам, расположенным в Саратовской, Рязанской и Курской областях России, угрожают атаками на другие объекты на территории нашей страны, в том числе в Сибири.

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного советника украинских властей по вопросам обороны, у Киева сейчас нет ограничений по дистанции. По словам собеседника издания, скоро ВСУ якобы сможет достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири.

«Мы может повторить атаки, у нас ля этого есть все возможности», – утверждает анонимный источник в правительстве Украины.

По его словам, осуществляемые с помощью БПЛА атаки не помогут Киеву победить в конфликте, но смогут оказать существенное влияние на проводимые Украиной «операции по оказанию давления» на территории РФ, которые «Запад не хочет поддерживать».

Кроме того, неназванный собеседник Financial Times отметил, что дроны, о которых идёт речь, не являются ни моделями «Укроборонпрома», ни модифицированными советскими беспилотниками.

«Это совместная инициатива нашего правительства и частного сектора, которая может часто производить новые», – подчеркнул он.

Кроме того, газета цитирует украинского инженера, который якобы участвует в создании новейших БПЛА для ВСУ. Он утверждает, что дроны, которые были использованы для атак на российские аэродромы, летели со скоростью, близкой к скорости звука, а замена оригинальной камеры Ту-141 позволит в дальнейшем перемещать им более 50-100 кг взрывчатого вещества.

При этом инженер признал, что для производства такого оборудования с нуля и пополнения складских запасов всё-таки требуется время.