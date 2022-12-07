В Белоруссии введут смертную казнь за госизмену для чиновников

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии приняли в первом чтении проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», предусматривающий в том числе введение смертной казни за совершение государственной измены должностным лицом.

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента, передает «Интерфакс».

«В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инициатива также вносит ряд изменений в положения уголовного законодательства, касающиеся распространения заведомо ложных сведений, дискредитирующих белорусскую армию, а также причинения ущерба экономической и (или) военной безопасности.

Из всех европейских стран практика смертной казни сохраняется лишь в Белоруссии. Весной этого года Минск ввел смертную казнь за терроризм.