В Красноярке завершили прием заявок на строительство метро

Единственной компанией, которая подала заявку в конкурсе на проектирование и строительство линии легкорельсового транспорта в Красноярске, стала ГК «Бамтоннельстрой-Мост». Срок подачи документов истек в среду, 7 декабря. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на торговую площадку «Росэлторг».

«Заявка (лот 1) предполагает разработку проектной и рабочей документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске и выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте», - говорится в сообщении агентства.

Окончательные итоги конкурса подведут в ближайшее время.

Группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост» специализируется на строительстве подземных и мостовых сооружений. Наиболее яркими проектами компании являются тоннели Байкало-Амурской магистрали, включая самый сложный в мире тоннель — Северомуйский.