В Кремле прокомментировали информацию о попытке госпереворота в Германии

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал информацию о попытке государственного переворота в Германии.

По словам представителя Кремля, это внутренние проблемы ФРГ. Как подчеркнул он, в Берлине констатируют, что речь не может идти о «вмешательстве России», передаёт РИА Новости.

«Скорее это внутренняя проблема Германии, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве нашей страны речи идти не может, поэтому здесь мы узнали об этом из сообщений СМИ, нам нечего сказать об этом», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее «Эксперт» писал, что по данным Генеральной прокуратуры ФРГ, спецслужбы задержали 25 из более чем 50 подозреваемых в организации государственного переворота и подготовке вооруженного нападения на бундестаг.

Согласно информации германского надзорного ведомства, злоумышленники занимались активной вербовкой, в том числе в силовых структурах. Основная часть задержанных – граждане ФРГ. Но среди них есть несколько австрийцев и россиянка Виталия Б., которая якобы должна была обеспечить контакты лидеров заговорщиков с официальными лицами в российском посольстве в Берлине, чтобы в случае успешного переворота начать переговоры с «бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны».

Также известно, что обыски в рамках операции прошли как минимум в 130 домах и квартирах, расположенных в 11 из 16 федеральных земель ФРГ.