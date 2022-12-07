В Москве открывается самый крупный фестиваль театральных менеджеров

В пресс-конференции приняли участие директор Театра им. Вахтангова, руководитель ВФТМ Кирилл Крок, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, директор Александринского театра Сергей Емельянов, помощник руководителя ВФТМ Наталия Сергеевская, заместитель директора Московского Губернского театра, член оргкомитета ВФТМ Игорь Леонидович Колобов-Тесля.

Вахтанговский фестиваль - крупнейший образовательный форум в сфере театрального менеджмента. Основная задача ВТФМ - презентация и разбор успешно реализованных проектов, передача из рук в руки профессионального опыта. Год от года количество участников Фестиваля увеличивается. В 2022 году в рамках ВФТМ соберутся более 450 слушателей, 110 спикеров, оргкомитет - мероприятии принимаю участие более 600 человек, а 17 тысяч участников будут следить за программой онлайн.

Участники собираются со всей России, заявки подали театральные менеджеры из 35 регионов нашей страны. Среди спикеров фестиваля представители высшего и среднего театрального менеджмента, в этом году в работе примут участие директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин и Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.

Руководитель ВФТМ Кирилл Крок: «География Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров охватывает практически все регионы России.

Наш фестиваль – это обмен живыми практиками, живыми эмоциями, живым делом, возможность получить заряд положительной энергии. Каждый день

форума проходит в новой локации. Разные площадки - принципиально. Так мы не только знакомим театральных менеджеров между собой, но и с разными площадками театральной Москвы. Я благодарю президентский фонд культурных инициатив, который поддержал фестиваль и без которого проведение мероприятие такого масштаба было бы невозможно. Заявка на проведение форума была подана на открытый конкурс Фонда президентских инициатив, эксперты оценили и одобрили заявку».

В 2022 году ВФТМ пройдет в знаковых локациях города - в ГУМе, Театре им. Вахтангова, в инновационном центре Сколково, концертном зале «Зарядье» и других. Программа ВТФМ 2022 поддержана Президентским фондом культурных инициатив.

«Мы поддерживаем не только мероприятия, не только события, но и системные проекты, влияющие на целую отрасль. Решение о том, будет ли выделен грант, очень сильно зависит от проблемы, которая поднимается, и лидера проекта. В театральной сфере, как говорится, проблем хватает, а лидер Вахтанговского фестиваля Кирилл Крок много раз подтверждал свою эффективность. Поэтому мы с радостью поддержали проект, ведь за счет организации событий, подобных ВФТМ, проблемы постепенно решаются, и каждое такое мероприятие дает возможность что-то наладить не только одному конкретному театру, но и отрасли в целом», - сказал Роман

Карманов, директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

В этом году в рамках Фестиваля будет проведена Вахтанговская премия - единственная премия в области организации театрального дела. Финалисты представят свои проекты, а лучшие из них будут отмечены специальными призами и денежными наградами. На фестивале будет работать девять лабораторий. В этом формате успешные продюсеры, директоры, маркетологи, пиарщики учат своих коллег делать медиапланы, получать гранты, искать пиар-поводы.

Помощник руководителя ВФТМ Наталия Сергиевская: «Я хотела бы подчеркнуть, что ВТФМ не просто пятидневное обучающее событие. В течении всего года проходят разные мероприятия, например, лаборатории в формате обмена опытом. В этом году впервые пройдет питчинг - в формате пятиминутной презентации творческой заявки, представляемой режиссером театральным менеджерам. Эта идею подсказали слушатели ВТФМ. В России много директорских театров, и они сами ищут режиссеров. Мы надеемся, что кто-то из директоров большой страны, откликнется на творческое предложение и осуществит его в своем театре. Это экспериментальное направление и мы очень надеемся на его успех».

Так что ВТФМ это, и обучение, и премия, и лаборатории, выездные сессии. Постепенно из локального проекта мы становимся глобальной эко-системой, которая работает каждый день на благо театральных менеджеров».

Онлайн в пресс-конференции принял участие директор Александринского театра Сергей Емельянов: «Мы с удовольствием откликнулись на инициативу Кирилла Крока, которые в этом года предложил нам участие в ВТФМ. Почти во всех крупных театрах отсутствует скамейка запасных. И фестиваль отличная возможность посмотреть на тех, кто работает сегодня в нескольких сотнях региональных театров для того, чтобы, возможно, начать потом более тесное сотрудничество. Так что ВТФМ является очень важным и очень полезным мероприятием».

Игорь Колобов-Тесля: «Уникальное событие, которое родилось на Вахтанговском фестивале это премия молодым театральным продюсерам. Это первая и единственная премия подобного рода».

В заключении пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о трех советах, которые Кирилл Крок мог бы дать начинающим театральным менеджерам, директор Вахтанговского театра и руководитель ВТФМ ответил:

«Первый: двигаться вперед и никогда не останавливаться. Второй: чем труднее задача, тем больше должна быть вера в то, что ты ее решишь. Третий совет: верить в себя, в то, что ты лучший. Все у тебя получится.

И как гласит девиз ВФТМ 2022 – мы справимся!»