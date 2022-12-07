Власти РФ разработали три механизма для ответа на введение потолка цен на российскую нефть

Администрация президента РФ и кабмин в настоящее время изучают три варианта ответного механизма на введение странами ЕС и G7 потолка цен на нефть из России.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве.

Сообщается, что в качестве первого варианта власти РФ допускают полный запрет на продажу нефти поддержавшим ограничения странам, в том числе если они прокупают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники. Издание поясняет, что поставка будет запрещена, даже если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но конечным получателем станет член G7 или ЕС.

Второй вариант предполагает запрет на поставки по контрактам на условиях потолка цен вне зависимости от того, какая страна является получателем. Третий вариант — введение так называемой индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent; при увеличении дисконта продажа будет запрещена. Последняя схема будет внедрена с наименьшей вероятностью, уточняет собеседник издания.

По словам другого источника газеты, возможны и другие механизмы либо их комбинация.

На минувшей неделе Евросоюз, G7, а также Австралия смогли согласовать предельную стоимость на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Решение вступило в силу в понедельник, 5 декабря. В Москве несколько раз заявляли, что Россия не будет поставлять нефть в страны, вводящие потолок цен; по словам вице-премьера Александра Новака, власти РФ разрабатывают соответствующий механизм. «Наша позиция неизменна. Неоднократно правительство говорило о том, что этот инструмент нерыночный, неэффективный, вмешивающийся в рыночные инструменты, противоречит всем правилам того же ВТО», — подчеркнул Новак.