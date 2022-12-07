В Москве запустят выпуск установок для выращивания растений без почвы – Овчинский

Робототехническое устройство, которое позволяет выращивать растения без почвы в прозрачной климатической камере, начнут выпускать в начале 2023 года. Производством займется московский разработчик «Научные развлечения». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Московские предприятия продолжают расширять ассортимент высокотехнологичной продукции. В следующем году один из резидентов столичной особой экономической зоны начнет выпускать умное устройство собственной разработки, позволяющее выращивать растения без почвы в специальной климатической камере. Установка будет использоваться в качестве учебного оборудования в школах и вузах. Она поможет освоить основы робототехники, получить навыки биологического культивирования растений, опыт в области программирования, а также взаимодействия с электронными устройствами в рамках концепции интернета вещей», – рассказал Овчинский.

В нижней части камеры размещается лоток с растениями. Их корни погружены в питательный раствор, циркуляцию которого обеспечивает насос. Устройство позволяет моделировать суточный цикл освещенности по времени и интенсивности. Уровень раствора в лотке, освещенности и температура воздуха контролируются с помощью специальных датчиков. При необходимости снижения температуры в климатической камере открывается окно и включается вентилятор, а для ее повышения запускается нагревательный элемент.

«Устройство позволяет учащимся проводить эксперименты. Например, выращивать биологические культуры не только при оптимальных условиях, но и при сценариях, когда один или несколько внешних параметров – свет или интенсивность циркуляции питательного раствора – умышленно ухудшены. В продажу установка поступит в январе 2023 года», – рассказал начальник производства компании «Научные развлечения» Сергей Мякишев.

Камерой можно управлять как с помощью подключенного компьютера, так и из внешней сети. Показания датчиков отображаются на дисплее, закрепленном на корпусе, а встроенная веб-камера позволяет наблюдать за процессом роста и развития растений в реальном времени, запускать онлайн-трансляции.

В 2022 году разработчик «Научные развлечения» отметил тридцатилетие своей деятельности. С 2019 года компания является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», благодаря чему предприятие получает налоговые льготы и направляет сэкономленные средства на развитие.