В ВТБ назвали средний чек открываемого россиянами депозита

Средний чек срочного депозита у розничных клиентов ВТБ в текущем году составил 560 тыс. рублей. Максимального размера вклады достигали в сентябре (650 тыс. рублей), наименьший средний чек фиксировался в мае и ноябре, сообщили в пресс-службе ВТБ.

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«Традиционно пики активности вкладчиков приходятся на декабрь и март. В этом году дополнительным стимулом к размещению средств на классические рублевые депозиты стали рекордные ставки по вкладам в марте, а также перевод в более выгодные рублевые сбережения валютных депозитов», — сообщила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

В банке прогнозируют, что в декабре продолжит расти спрос на долгосрочные депозиты, по которым сейчас предлагаются максимальные ставки. Если в третьем квартале на такие вклады приходилась лишь четверть новых открытий, то в ноябре уже каждый третий депозит в ВТБ оформлялся на срок от года и выше.