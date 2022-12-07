Будапешт заблокировал выделение Украине помощи на 18 миллиардов евро

Венгрия в очередной раз воспользовалась правом вето, действующим в Евросоюзе при принятии важных решений, и заблокировала выделение Украине общеевропейского кредита в размере 18 млрд евро. ЕС, сообщает Reuters, не остался в долгу и, в свою очередь, отложил принятие решения о выделении Будапешту субсидий и грантов. Решение правительства Орбана о нежелании выделять Киеву кредит подтвердил на встрече европейских министров экономики и финансов министр финансов Венгрии Михали Варга. Вместе с тем Варга заявил, что Будапешт готов выделить Киеву помощь на двусторонней основе.

Литовский коллега Варги Гинтаре Скайсте назвала решение Венгрии «аморальным». Она добавила, что венгры пользуются правом вето как орудием шантажа, чтобы заставить Брюссель перечислить Венгрии заблокированную помощь.

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Председатель встречи министр финансов Чехии Збынек Станжура однако подчеркнул, что решение Венгрии не помешает другим европейским странам помогать Украине. Выделение денег Киеву, по его словам, начнется в январе 2023 года, но скорее всего чешский министр слишком оптимистичен. Даже если за выделение украинцам кредита проголосуют оставшиеся 26 членов ЕС, процесс выделения денег значительно усложнится и, что самое неприятное для Киева, затянется.

Европейские финансисты отомстили Варге, сняв с повестки вопрос о перечислении Венгрии помощи в размере 7,5 млрд евро. Речь шла о голосовании министров финансов по предложению Еврокомиссии о замораживании до конца 2027 года двух третей (65%) помощи Венгрии, выделяемой из общего бюджета ЕС. Свое предложение ЕК объяснила тем, что помощь в Венгрии просто разворуют.

Кроме этого, министры отложили принятие решения о выделении Венгрии еще 5,8 млрд евро только уже из Фонда стимулирования экономик стран членов Евросоюза, восстанавливающихся после пандемии. В общей сложности Брюссель заблокировал выделение Будапешту фондов и субсидий на сумму, составляющую почти 9% от ожидаемого в этом году ВВП Венгрии.

«Венгрия считает опасным прецедентом, что выплату европейских фондов Венгрии связывают с совершенно не имеющими к ней ни малейшего отношения вопросами,- заявил официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. Он также добавил, что Венгрия выполнила все необходимые для получения помощи условия.- Мы возражаем против намерения выделять европейскую помощь лишь в случае изменения нами нашей позиции».

Венгрия – единственная страна Евросоюза, план расходов которой до сих пор не утвержден Брюсселем. Еврокомиссия считает, что Будапешт нарушает независимость судебной системы в Венгрии. Если план расходов не будет одобрен до конца этого года, то 70% от всей суммы помощи, по европейским законам, будут безвозвратно потеряны. ЕК посчитала вопрос фондов эффективным средством давления на строптивую Венгрию, которая отказывается шагать в ногу со всей остальной объединенной Европой несмотря на мягко говоря не очень хорошее состояние венгерской экономики.

За 12 лет пребывания у власти Виктора Орбана Будапешт регулярно находился в состоянии необъявленной войны с Брюсселем по самым разным вопросам: по правам представителей ЛГБТ-сообщества, мигрантов, по НКО, ученым, судам и СМИ.

Различные правозащитные организации не один год утверждают, что Орбан тратит европейскую помощь на укрепление личной власти. Виктор Орбан, естественно, отвергает все обвинения и утверждает, что Венгрия коррумпирована не более других европейских стран.

Особое мнение у Будапешта и по соглашению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о минимальной ставке налога в размере 15% на транснациональные корпорации там, где они действуют. Для присоединения к этому соглашению тоже требуется согласие всех 27 членов объединенной Европы, но Венгрия и здесь имеет собственное мнение и выступает против.

Отношения между Брюсселем и Будапештом уже не первый год оставляют сильно желать лучшего. В ЕК сомневаются в искренности венгерского правительства, которое недавно объявило о намерении создать новую организацию по борьбе с коррупцией. Это один из шагов, призванных, считают в Будапеште, доказать брюссельским чиновникам то, что в Венгрии ценят общеевропейские демократические ценности.

