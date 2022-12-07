Владимир Ефимов: право на редевелопмент еще двух бывших промзон на севере Москвы выставили на торги

Власти Москвы выставили на аукционы права на комплексное развитие двух участков бывших промышленных зон, расположенных на северо-востоке и на севере города: «Вагоноремонт» и «Алтуфьевское шоссе». Аукционы пройдут в феврале 2023 года, сообщил 7 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По оценке властей Москвы, сейчас эти территории используются неэффективно: большую их часть занимают склады, автостоянки и автосервисы.

«На аукционе определят инвесторов, которые получат право провести комплексное развитие участков бывших промзон "Вагоноремонт" и "Алтуфьевское шоссе". На территориях общей площадью 10 га можно будет возвести современные производства, общественно-деловые, социальные и спортивные объекты, что позволит создать около 6 тыс. новых рабочих мест, — рассказал Владимир Ефимов. По его оценке, инвестиции в реализацию этих проектов составят около 30 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 1,9 млрд.

Согласно проектам комплексного развития, на двух участках построят около 260 тыс кв м недвижимости, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «На участке бывшей промзоны "Вагоноремонт" планируется возвести 42 тыс кв м высокотехнологичных производств, а также около 40 тыс кв м общественно-деловых объектов, — уточнил он. — А на территории бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" могут быть построены объекты социальной и общественной инфраструктуры общей площадью примерно 176 тыс кв м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс и нежилые помещения для нужд города».

Участвовать в торгах могут любые заинтересованные лица, соответствующие установленным требованиям, в том числе правообладатели имущества, которые не смогли договориться между собой о развитии площадки, добавили в мэрии столицы.

Напомним, программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Ожидается, что общий объем инвестиций в рамках этой программы составит 7 трлн рублей, а в бюджет поступит около 3 трлн. Первый такой договор, в отношении промзоны «Октябрьское Поле», заключили в 2020 году.