Владимир Ефимов: завод по выпуску комплектующих для коммунальной техники построят в Москве

Власти Москвы одобрили проект строительства предприятия, которое начнет серийный выпуск комплектующих для коммунальных машин, а также изделий для малых архитектурных форм. Инвестор получит в аренду участок площадью 2,45 га на западе Москвы и вложит в строительство предприятия 400 млн рублей. Об этом сообщил 7 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта застройщик инвестирует 400 млн рублей в строительство предприятия по выпуску малых архитектурных форм, столярных изделий и компонентов уборочной техники. Производство разместится на участке площадью 2,45 гектара в промзоне №37 “Очаково”», — сообщил Владимир Ефимов.

Как рассказали в мэрии Москвы, инвестором станет компания, которая уже на протяжении длительного времени обслуживает городскую и коммунальную инфраструктуру, благоустраивает территории города и предоставляет самосвалы для вывоза строительных отходов, грунтов и снега.

На новом предприятии будут выпускать щетки для подметательно-уборочных машин, оборудование, а также художественно-декоративные и столярные изделия для малых архитектурных форм, которые устанавливают на улицах в рамках их благоустройства, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. «Компания планирует ежегодно выпускать свыше 30 тыс. единиц продукции. На новое производство смогут трудоустроиться более 50 сотрудников», — добавил он.

Участок в промзоне №37 «Очаково» инвестору предоставят сроком на 5 лет. За это время он должен завершить строительство производства площадью 25 тыс кв м, рассказал руководитель департамента городского имущества, министр правительства Москвы Максим Гаман. «Участок поставлен на государственный кадастровый учет, земельно-правовыми отношениями не обременен и свободен от объектов капитального строительства», — добавил он.

Напомним, участки без торгов власти столицы предоставляют инвесторам для масштабных инвестиционных проектов. Это особая форма сотрудничеств города и бизнеса, которую реализуют с 2016 года. В результате в Москве появляются производственные комплексы, социальные, спортивные и транспортные объекты, а также деловые и культурно-досуговые центры.