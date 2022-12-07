Власти Венгрии решили отменить лимит цен на бензин из-за вызванного санкциями дефицита топлива

Правительство Венгрии отменило ограничение цен на бензин в связи с дефицитом, возникшим из-за санкций Евросоюза в отношении российской нефти.

Об этом сообщил глава канцелярии премьера страны Гергей Гуйяш, передает ТАСС. Сам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне, 6 декабря, подписал соответствующее распоряжение.

Как пояснил Гуйяш, вступившие в силу 5 декабря санкции привели к перебоям в поставках топлива в Венгрию, в связи с чем крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL заявила о невозможности поставить достаточное количество топлива. Правительство Венгрии, в свою очередь, приняло решение снять введенный год назад лимит цен на бензин.

«Без импорта топлива страна не сможет поддерживать фиксированную цену на бензин на уровне 480 форинтов за л (около €1,2)», — цитирует агентство главу канцелярии премьера. По словам Гуйяша, отныне Будапешту «придется покупать топливо в Европе по более высокой цене».

На прошлой неделе страны Евросоюза, G7, а также Австралия согласовали предельную стоимость на российскую нефть на уровне $60 за баррель; решение вступило в силу в понедельник, 5 декабря. Москва в качестве ответной меры планирует до конца года запретить национальным компаниям продавать сырье в соответствии с ценовым потолком. Как пишут «Ведомости», российские власти разработали три варианта ответных мер, среди которых запрет на продажу сырья по контрактам, включающим потолок цен.