Вступление Украины в НАТО стало запретной темой для членов альянса

Для многих американских и европейских политиков тема вступления Украины в НАТО стала настолько запретной, что о ней либо вообще не говорят, либо отвечают на любые вопросы заранее заученными ответами.

Об этом говорится в материале издания из США Politico. Авторы статьи, в частности, напомнили, что в сентябре текущего года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на ускоренный процесс вхождения в состав НАТО, но в ответ получил лишь расплывчатое обещание.

При этом американское издание подчёркивает, что в НАТО на эту тему вообще сейчас происходит раскол.

«Лидеры Евросоюза не хотят провоцировать Россию и её лидера Владимира Путина, пояснили журналисты. – Помимо этого, в альянсе осознают, что вступление Украины в НАТО предполагает наращивание военной поддержки. Но такие перспективы радуют далеко не всех».

Из-за этого Вашингтон и Брюссель продолжают посылать Киеву военную помощь, вводить антироссийские санкции, отказываться от энергоресурсов из России.

«Они готовы сделать всё, лишь не принимать Украину в НАТО. В Киеве это тоже понимают. Причём переломить ход событий может только успех ВСУ в рамках российской спецоперации. Если Украина не сможет вернуть потерянные территории, то и путь в НАТО для этой страны будет закрыт. Если же Киев примет уже сложившиеся границы, то попасть в альянс он сможет уже совсем скоро», – отмечает Politico.

Как ранее писал «Эксперт», НАТО обещает принять Украину в свой состав, но только в отдаленном будущем. По словам аналитика Центра экспертного сопровождения политических процессов Петра Колчина, это всего лишь заявления, на самом же деле североатлантический альянс из страха перед Россией не сделает этого.

Как отметил специалист, заявления ведущих стран НАТО о возможном, но не близком членстве «незалежной» в альянсе, появляются уже не первый год, но по всем признакам эти информационные поводы не несут никаких серьёзных действий или последствий.