Крепитесь: западные аналитики рассказали, что ждет Европу без российского газа

Похоже, зима в Европе будет мягче, чем боялись еще летом сами европейцы. Похоже, европейцам удастся пережить ее без особых эксцессов, но дорогой ценой: за счет очень высоких цен на газ и энергию, снижения доступности энергии для потребителей и резкого ослабления экономики континента.

По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie (WoodMac), высокие цены на газ мощно ударили по спросу на него: он снизился в неэнергетических секторах экономики на 22% в годовом выражении. При этом Европе пришлось, пишет сайт rigzone.com, отбирать у Азии в острейшей конкурентной борьбе газовозы со сжиженным газом (СПГ). В сочетании с теплой погодой последние пару месяцев это помогло сохранить наполненность подземных газовых хранилищ (ПГХ) на 93%, хотя обычно на начало декабря уровень их наполнения обычно не превышал 80%.

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Сейчас главной опасностью для жителей Старого Света становится холод и низкие температуры. Если же зима не будет особенно долгой и холодной, то, полагает WoodMac, газа Европе до весны хватит.

Однако, как уже неоднократно подчеркивали аналитики и экономисты, главные неприятности ждут объединенную Европу не в эту, а в последующие зимы. Без российского газа, что представляется вполне логичным сценарием развития событий, газовый рынок континента ждут еще три года высоких цен на СПГ, которым европейцы пытаются заменить трубный газ из России. И каждый год, начиная летом лихорадочно наполнять хранилища, им придется молиться и надеяться на теплую и недолгую зиму, потому что в противном случае даже при полном наполнении ПГХ, что сделать без российского газа будет очень и очень трудно, газа до весны просто не хватит со всеми вытекающими невеселыми последствиями.

Одна из причин этих проблем состоит в том, что планета находится сейчас на начальном этапе цикла повышенного спроса на сжиженный газ. По оценкам WoodMac, поставки СПГ к 2030 году вырастут на 45%. В последние два года под разного вида запреты и санкции попали новые проекты суммарной мощностью 78 млн тонн газа в год. Ситуация продолжит ухудшаться в этом отношении и в ближайшем будущем: в 2023-25 годах не заработают проекты суммарной мощностью 90 млн тонн.

Для превращения газа в жидкую фазу, перевозку и возврат в газообразный вид потребуется порядка 400 млрд долларов инвестиций. И это не говоря о стоимости разведки новых месторождений. Две трети из почти 200 млрд долларов инвестиций в производство СПГ предназначены для заводов Северной Америки.

Рост производства заставит снизиться цены на газ с тех астрономических высот, на которые они взбирались в этом году (последний раз в конце августа). Ожидается даже некоторый риск переизбытка газа из-за низких цен в 2027-29 гг., когда ожидается пик производства.

Критическим в ситуации с СПГ являются инвестиции в СПГ-инфраструктуру. С учетом новой зависимости Европы на этот раз от сжиженного газа из других регионов планеты на энергетических рынках сохранится высокая волатильность в ценах. Продолжится и конкуренция за СПГ между Европой и Азией. Ожидается, что цены на СПГ в Европе установятся в районе 9-10 долларов за миллион британских термических единиц, т.е. все равно выше, чем было до 24 февраля.

Природный газ и, особенно, СПГ, считают в Woodmac, продолжит играть важную роль в обнулении в развитых экономиках углеродных выбросов в атмосферу к 2050 году, но при условии повышения доступности СПГ, т.е. снижения цен на него.

В Woodmac считают, что спрос на сжиженный газ вырастет в следующие 10 лет на 200 млн тонн в год или на 50%. Две трети роста придутся на Азию и, главным образом, на Китай с Индией, а также Пакистан и Бангладеш, где внутренние поставки газа снижаются. Импорт СПГ в развитых азиатских экономиках (Япония и Южная Корея) снизится, потому что они диверсифицируют свой энергетический баланс в сторону возобновляемых источников энергии и атомной энергии.

Европа остается главным рынком для СПГ, спрос на который вырос в 2022 году на 60% и который к 2028 году вырастет еще на 25%. После 28-го года, в тридцатые годы, спрос начнет резко снижаться благодаря ускорению перехода Евросоюза к чистой энергетике.

Сохраняется аппетит на долгосрочные контракты на поставки СПГ, как недавно подписанные 27-летний и 15-летний контракты QatarEnergy с китайской и немецкой компаниями соответственно. Однако в Европе к таким контрактам продолжают относиться с недоверием и подписывают крайне неохотно.