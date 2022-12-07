Генрих XIII и штурм Рейхстага: что известно о попытке госпереворота в Германии

Наконец-то немцам, у которых из-за проблем с газом, электроэнергией и неподъемными счетами за свет голова, как минимум, идет кругом, появилось хотя бы какое-то отвлечение. В Германии раскрыт заговор. В 11 из 16 немецких земель (провинций) тысячи стражей порядка провели десятки рейдов, в ходе которых были задержаны десятки подозреваемых. 25 смутьянов являются членами ультраправой экстремистской организации «Граждане Рейха», которую, как считают правоохранители, возглавляет самопровозглашенный принц Генрих XIII. По информации журнала Spiegel, это 71-летний представитель одной из не самых родовитых и знатных семей немецкой аристократии.

«Граждане Рейха» не признают послевоенную конституцию Германии и хотели сделать своего вожака новым руководителем страны. экстремистской организации имеется еще один лидер. О нем известно лишь то, что ему 69 лет и что его зовут Рудигер. Кроме этого, известно, что он - бывший десантник.