Наконец-то немцам, у которых из-за проблем с газом, электроэнергией и неподъемными счетами за свет голова, как минимум, идет кругом, появилось хотя бы какое-то отвлечение. В Германии раскрыт заговор. В 11 из 16 немецких земель (провинций) тысячи стражей порядка провели десятки рейдов, в ходе которых были задержаны десятки подозреваемых. 25 смутьянов являются членами ультраправой экстремистской организации «Граждане Рейха», которую, как считают правоохранители, возглавляет самопровозглашенный принц Генрих XIII. По информации журнала Spiegel, это 71-летний представитель одной из не самых родовитых и знатных семей немецкой аристократии.
«Граждане Рейха» не признают послевоенную конституцию Германии и хотели сделать своего вожака новым руководителем страны. экстремистской организации имеется еще один лидер. О нем известно лишь то, что ему 69 лет и что его зовут Рудигер. Кроме этого, известно, что он - бывший десантник.
Русский след, как и следовало ожидать, быстро нашелся. Через несколько часов стало известно, что якобы Генрих XIII связывался с какими-то российскими официальными лицами и обговаривал с ними новый порядок, который следует ввести в стране после свержения правительства. Дальше – больше. Известно, например, что в переговорах также участвовала некая россиянка по имени… Виталия Б. Возможно, она была переводчицей, но духу нынешней русофобии, царящей в Европе и Германия в этом отношении не является исключением, больше будет соответствовать, если ее назначат этакой серой кардинальшей всего заговора.
Еще одна представительница слабого пола, тоже имеющая отношение к заговорщикам, Биржит МВ., как будто бы судья, которая когда-то работала юристом в партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Название этой ультраправой партии часто можно встретить в сводках и отчетах правоохранительных органов из-за ее связей с экстремистами типа «Граждан Рейха».
Министр юстиции ФРГ Марко Бушман назвал полицейские рейды «антитеррористической операцией». Он также сообщил, что подозреваемые, вполне вероятно, планировали вооруженные нападения на некоторые государственные организации. Следствие считает, что арестованные с ноября 2021 года планировали вооруженное нападение на Бундестаг и аресты политиков.
Обращает на себя внимание и сообщение об обысках, проведенных в казарме элитного подразделения ВС ФРГ, известного под аббревиатурой КСК, в городке Кальв на юго-западе Германии, в земле Баден-Вюртемберг. КСК была распущена в 2020 году после громких обвинений, что в ее ряды пробрались ультраправые экстремисты.
Операция оказалась международной. Еще один бунтарь был арестован в Австрии, в городке Кицбюэль. Задержан и житель итальянской Перуджи.