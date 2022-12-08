Акции дня: трейдеры продают акции ТГК-1 после отказа платить дивиденды

Акции ТГК-1 возглавили список лидеров падения на российском фондовом рынке в четверг, 8 декабря. За день на Мосбирже бумаги подешевели на -3,29% до 0,007 рублей за акцию.

Продажи акций спровоцировал отказ совета директоров компании от выплаты дивидендов за 2021 год. ТГК-1 оставит прибыль в размере 8,7 млрд рублей в своем распоряжении, из них 4,3 млрд рублей направит на реализацию приоритетного инвестиционного проекта реконструкцию Центральной ТЭЦ филиала «Невский».

Летом на общем собрании акционеры ТГК-1 не утвердили решение совета директоров о выплате дивидендов в размере 0,001125376 рублей на акцию, поскольку не было набрано необходимое количество голосов. Согласно дивполитике, компания направляет на дивиденды не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какой показатель окажется выше за отчетный период.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,39% до 2184,43 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,21% до 1096,63 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:30 мск составила 77,04 долларов за баррель (-0,17%). Российская валюта слабела – 62,77 рублей за доллар.