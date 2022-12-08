Акции Сбера слабо отреагировали на отличную отчетность

Сегодня Сбербанк до открытия торгов опубликовал финансовые результаты работы за ноябрь и 11 месяцев 2022 г. Чистая прибыль в прошлом месяце составила 124,7 млрд руб., что сопоставимо с октябрьским результатом. Всего с начала года банк получил 174,8 млрд руб. чистой прибыли.

Как говорится в сообщении банка, чистый процентный доход в ноябре вырос в годовом исчислении на 12,8% до 159,1 млрд руб., а за 11 месяцев превысил аналогичный показатель прошлого года на 3,7% в результате увеличения объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.

Акции банка отреагировали на опубликованные данные ростом на 0,9% на открытии рынка, однако уже после первых 10 минут торгов снижались на 0,3%, а в районе 12 часов дня — на 0,48%.

Последние дни Сбер торговался намного лучше рынка, инвесторы покупали акции под ожидаемый отчет. Теперь некоторые игроки решили зафиксировать прибыль. Однако сильная финансовая отчетность повышает привлекательность вложения в акции Сбера, а также дает надежду на щедрые дивиденды за 2022 год. В дивидендную массу с большой вероятностью будет включена часть прибыли за 2021 г, поскольку по итогам прошлого года банк дивиденды не выплатил.

С точки зрения технического анализа, акции Сбера торгуются на сопротивлении 142 руб. Как считают аналитики, закрепление бумаги выше 145 руб. может спровоцировать ее ускоренный рост.

В целом же Индекс Мосбиржи после первых 15 минут торгов снижался на 0,2%, а рубль - на 0,3%. К полудню рынок акций терял 0,55%. Основное беспокойство у инвесторов вызывает падение российской нефти марки Urals, которая с утра подешевела на полпроцента до $56, в то время как эталонный сорт Brent дорожает на 1,4% и стоит чуть больше $78.