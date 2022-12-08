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S&P 500: трейдеры ждут «Рецессии Пауэлла»

Глеб Баранов
8 декабря 2022, 10:58

Первые пять торговых дней месяца индекс S&P 500 закрыл в минус. Это большая редкость – такого начала декабря не было 26 лет. Но и такой инверсии доходности U.S. Treasuries рынок не видел со времен «Рецессии Волкера» в начале 1980 годов.

Коллаж: Тамара Ларина