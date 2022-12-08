Вчера инверсия доходности U.S. Treasuries углубилась. 10-летние казначейские облигации приносили на 85 б. п. меньше 2-летних. Инверсия – явление вообще редкое, и обычно появляется в США за год-полтора до рецессий, но перед последними четырьмя из них она и близко не достигала подобной глубины. В прошлый раз спред 2/10 был таким в октябре 1981 года – в начале самой длинной со II Мировой войны рецессии, организованной ФРС во главе с Полом Волкером.
S&P 500: трейдеры ждут «Рецессии Пауэлла»
Первые пять торговых дней месяца индекс S&P 500 закрыл в минус. Это большая редкость – такого начала декабря не было 26 лет. Но и такой инверсии доходности U.S. Treasuries рынок не видел со времен «Рецессии Волкера» в начале 1980 годов.
Коллаж: Тамара Ларина
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