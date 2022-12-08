Будапешт выступил против нового пакета санкций ЕС в отношении России

На состоявшейся накануне, 7 декабря, встрече постпредов ЕС против введения нового пакета санкций в отношении России выступила Венгрия.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

«Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми», — рассказал изданию высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом встречи.

По информации газеты, Будапешт высказался и против предложения увеличить размер фонда Евросоюза, из которого финансируются поставки Киеву вооружений.

Ранее «Эксперт» писал, что Венгрия в очередной раз воспользовалась правом вето, действующим в ЕС при принятии важных решений, и заблокировала выделение Украине общеевропейского кредита в размере 18 млрд евро. Евросоюз, в свою очередь, отложил принятие решения о выделении Будапешту субсидий и грантов.