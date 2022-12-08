Дефицит федерального бюджета РФ в 2022 году составит около 2% ВВП

По словам министра финансов Антона Силуанова, дефицит федерального бюджета РФ в 2022 году составит приблизительно 2% ВВП.

«Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке, и в конце года будет проводиться достаточно значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП», — цитирует главу Минфина ТАСС.

Силуанов добавил, что в следующем году дефицит бюджета ожидается примерно на таком же уровне.

В 2023 и 2024 годах Минфин прогнозирует дефицит бюджета в размере 2,9 и 2,2 трлн руб. Финансирование планируется обеспечить за счет Фонда национального благосостояния России, дополнительных нефтегазовых доходов и внутренних заимствований.