Дороги безопасного пользования

В России хороших дорог становится все больше: только за три года действия национального проекта «Безопасные качественные дороги» уже отремонтировали, реконструировали или построили более 48 тыс. километров дорог. Достигнутые показатели – не предел. В 2022 году благодаря реализации нацпроекта в регионах страны к нормативу приведут еще более 5 тыс. объектов общей протяженностью более 16 тыс. км. По состоянию на ноябрь дорожные работы завершены на 95%.

Помимо ремонта существующих дорог строят новые обходы городов, развязки, эстакады, мосты и т.д., также появляются автоматические пункты весогабаритного контроля, которые следят, чтобы дорожное покрытие не испытывало чрезмерную нагрузку. При этом важная роль при реализации нацпроекта уделяется безопасности дорожного движения. Какие меры реализуются для профилактики дорожного травматизма – в материале «Эксперта».

Безопасность на практике

Качественное дорожное покрытие оказывает положительный эффект на многие сферы жизни: снижается число ДТП с авариями, сроки перевозки продукции сокращаются, времени в пути из одного населенного пункта в другой уходит меньше. Так, согласно данным, опубликованным Научным центром БДД МВД России, в январе-сентябре 2022 года число ДТП с пострадавшими на российских дорогах уменьшилось на 6,1% до 91 255 аварий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аварийность с участием детей-пассажиров уменьшилось на 3,5%, следует из данных ГИБДД.

«Благодаря улучшению качества дорог снижается тяжесть последствий ДТП. В рамках капитального ремонта, который проходит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», не просто кладут новый асфальт, а проводят комплексные работы. Ставят отбойники, делают пешеходные тротуары, чтобы граждане не ходили по обочинам, расширяют проезжую часть. В зимний период становятся очевидными преимущества более плавного радиуса поворота дороги, это помогает аккуратно войти в поворот при вождении в гололед. Кроме того, качественную построенную дорогу гораздо легче убирать», – прокомментировал «Эксперту» председатель Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Валерий Солдунов.

Всего за три года реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» обустроили более 422 тыс. дорожных знаков, около 2 млн метров барьерного ограждения, порядка 800 тыс. метров пешеходного ограждения, более 1,7 млн метров освещения, почти 8,3 тыс. светофоров, 49 млн кв. метров разметки. Все это направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Онлайн-олимпиады как импульс к обучению

Повысить интерес россиян к изучению правил поведения на дорогах стараются с раннего детства. Например, среди школьников пользуется популярностью онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». В 2021 году в ней приняли участие более 3,7 млн учащихся 1-9 классов. В этом году знание основ правил дорожного движения проверяли до 27 ноября. Организаторами олимпиады выступили Министерство транспорта, Министерство внутренних дел совместно с Министерством просвещения и АНО «Национальные приоритеты». Принять участие в олимпиаде можно было, зарегистрировавшись на онлайн-платформе «Учи.ру», и из личного кабинета перейдите на страницу олимпиады. Участвовать в онлайн-состязании можно даже дома, при возможной помощи родителей.

«Повышение безопасности участников дорожного движения – важнейшая составляющая национального проекта «Безопасные качественные дороги». Одна из его целей – к 2030 году добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза. Особое внимание в данном вопросе уделяется обеспечению детской безопасности. Важно понимать, что безопасность на дорогах зависит и от каждого из нас. Напомнить себе и своим детям о необходимых правилах безопасного поведения на дорогах позволит Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги», – сообщал ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Ответственное отношение к безопасности на дорогах воспитывают, в том числе с помощью отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД). Проект уже собрал более 450 тысяч участников в возрасте от 8 до 16 лет и 34 тысячи отрядов во всех регионах Российской Федерации. Юные инспекторы изучают правила дорожного движения, а также просвещают в этих вопросах сверстников и взрослых: пешеходов, водителей и пассажиров.

«Вопросы безопасности дорожного движения должны преподавать с самого маленького возраста – с детского сада. Для детей помладше изучение можно проводить в формате игры через автогородки. Школьники уже могут изучать правила не только с точки зрения пешехода, но и как велосипедисты, а к выпускным классам – уже можно освоить ПДД для автомобилистов», - добавил Солдунов.

Процесс обучения ребенка навыкам поведения на улично-дорожной сети сложный и многогранный, считает генеральный директор Региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая. По мнению специалиста, основная задача взрослых – заинтересовать детей получать эти знания. «Можно долго и упорно объяснять чаду важную информацию, но если ему неинтересно, то затея заранее обречена на провал. И еще важнее, наверное, подавать детям правильный пример, самим соблюдая правила дорожного движения независимо от того, за рулем вы или нет. Если говорить одно, а делать другое, то правильных навыков у ребенка не сформируется. Постоянно напоминайте ребенку об элементарных правилах безопасности – это никогда не будет лишним. Формируйте у детей культуру безопасного поведения на дорогах – это лучшая защита от несчастных случаев и трагедий», - сообщала ранее в СМИ Заболоцкая.

Цифровые технологии

Интерактивные форматы по изучению ПДД показывают востребованность среди россиян. Один из примеров – разработка ГУОБДД МВД России и АНО «Национальные приоритеты» – тест «Легенды дорог». Он помогает россиянам в простой и доступной форме вспомнить об актуальных правилах поведения на дорогах. Тест на сайте национальныепроекты.рф могут пройти как водители, так и пешеходы, а затем поделиться результатом в социальных сетях.

«В основе вопросов теста – смоделированные ситуации, с которыми ежедневно сталкивается каждый участник дорожного движения. Вопросы и ответы на задания позволяют вспомнить основы безопасного перехода проезжей части дороги, проезда перекрестков, движения вблизи трамвайных остановок и многое другое. Яркая форма подачи материала облегчает повторение и усвоение знаний, необходимых для безопасного участия в дорожном движении», — рассказывал ранее заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

Подобные тесты не только привлекают внимание к ПДД, но и показывают реальный уровень знаний правил среди россиян, отмечают эксперты.