Эксперт рассказал об истинном отношении Китая к России

На фоне антироссийских санкций Запада Москва сделала ставку на Пекин.

Однако не стоит забывать, что Китай прежде всего дорожит собственными интересами, поэтому он молчит там, где считает это необходимым. Об этом заявил эксперт-китаист Алексей Маслов, который в интервью газете «Московский комсомолец» раскрыл реальные отношения двух сверхдержав.

Он, в частности, отметил, что западные рестрикции вынудили компании из РФ повернуться в сторону Поднебесной в желании укрепить сотрудничество и получить поддержку.

«Таким образом, в безвыходном положении Москва возложила на Пекин слишком большие надежды, которые так до сих пор не оправдались, – считает он. – А ведь Китай изначально не давал повода думать, что что мы от него получим всё, что захотим».

В итоге, как подчеркнул эксперт, несбывшиеся мечты зародились именно на российской территории, а не на китайской. При этом, он считает, в целом КНР выступает в поддержку политики России, однако за все время официальные лица Поднебесной не сделали ни одного прямого заявления в поддержку нашей спецоперации на Украине.

«Но здесь надо понимать, что поддержка Пекином СВО будет означать для них полный разрыв с Вашингтоном. Поэтому КНР старается сохранить связи как с РФ, так и с США, дипломатично обходя все острые углы», – резюмировал Маслов.

Как ранее писал «Эксперт», в период с января по ноябрь текущего года товарооборот между РФ и КНР увеличился на 32%, составив рекордные 172,4 млрд долл. По данным Главного таможенного управления Поднебесной, с начала 2022 года Китай ввёз в Россию товаров на 67,3 млрд долл., что на 13,4% превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Поставки из РФ в КНР выросли на 47,5%, составив чуть более 105 млрд долл.