Эксперты: редевелопмент промзоны «Братцево» в Москве станет импульсом для развития территории

В Войковском районе на севере Москвы на части неиспользуемой территории промзоны «Братцево» постоят современный жилой комплекс со школами, детскими садами и общественно-деловыми объектами. Благодаря проекту более 6,5 тыс. жителей получат новый дом, а также будет открыто более 2 тыс. рабочих мест. Как считают эксперты, редевелопмент послужит импульсом для развития микрорайона.

«Реконструкция и перевод части производственной зоны Братцево в жилую инфраструктуру принесет данному району обновление. Территория коммунального хозяйства, дорожно-транспортной сети вокруг этого района развита, но она уже обветшала. Жители этого района получат все "в одном флаконе" - новое жилье, инфраструктуру, возможности для повышения качества быта, а также коммунальную и транспортную доступность в рамках города. И еще один плюс комплексного развития территории – это огромный простор для развития малого и среднего бизнеса, который непременно начнет функционировать в этом новом жилом микрорайоне», - прокомментировала председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.

Как считает независимый экономист Андрей Бархота, после реновации «район станет центром притяжения деловой активности и возможной локацией для приобретения жилья и постоянного проживания».

В рамках редевелопмента вдоль Выборгской улицы, МЦК, ЖК «Головино» и ул. Адмирала Макарова вместо устаревших коммунально-складские объектов появятся школа на 750 учеников, детсад на 325 детей, общественно-деловой объект с ФОКом и офисное здание. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, планируется реконструировать дороги, построить новые улицы, пешеходные переходы и парковки для автомобилей и велосипедов. Микрорайон дополнительно обеспечат сетью коммуникаций и трансформаторными подстанциями.

«В столице реализуются 20 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 314 гектаров. Там построят современные производства, школы, детские сады, офисы и другие объекты, благодаря которым в городе появится более 71 тысячи новых рабочих мест», – добавил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.