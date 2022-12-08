Эксперты: регулярная публикация финансовой отчетности позволит укрепить капитализацию Сбера

Прибыльность и финансовая прозрачность обусловят возвращение инвестиционной привлекательности бумаг Сбера, считают участники рынка.

«Сочетание негативных экономических факторов и санкционных ограничений привело к серьезному давлению на перспективы прибыльного роста Сбера в 2022 году. Восстановление публикации финансовой отчетности и демонстрация второй месяц возврата к прибыльности, станет первой ласточкой на пути к развороту ситуации. Это поможет укрепить капитализацию банка даже в условии изоляции иностранных инвесторов и отдельных финансовых ресурсных площадок. Прибыльность и финансовая прозрачность обусловят возвращение инвестиционной привлекательности бумаг Сбера, которые стали одними из якорных в портфеле финансовых инструментов с экспозицией на российский рынок. Кроме того, такие показатели крупнейшего банка страны говорят о финансовой устойчивости всего финансового рынка страны, несмотря на прогнозы западных экспертов», - считает автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник, руководитель отделения макроэкономики и моделирования региональных систем ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина отмечает, что Сбер проводит большую работу, предлагает новые продукты, делает массированную рекламу.

«Все это приносит плоды», - считает она, добавляя, что уход с российского рынка западных конкурентов и ограничения для российских инвесторов и заемщиков по выходу на западные финансовые рынки также повлияли на результаты.

Как отмечает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Кава Ходжа, после первой в этом году публикации финансовой отчётности, Сбер продолжает демонстрировать положительную динамику роста, несмотря на беспрецедентные ограничения, связанные с санкциями.

«Также в ноябре 2022 года акции Сбера стали одними из самых популярных ценных бумаг в портфелях частных инвесторов (22,1%). Данные цифры говорят о том, что инвесторы увидели, что несмотря на высокую неопределённость , компания смогла сохранить, а где-то превзойти занимаемые позиции на рынке», - поясняет эксперт, добавляя, что правильная экономическая политика в совокупности с диверсификацией бизнеса позволили компании сохранить стабильность и высокую конкурентоспособность.