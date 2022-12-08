Еще одна страна готова вступить в схватку с Европой за сжиженный газ

В Нью-Дели сейчас думают уже о 2023 годе. Конечно, в Индии хорошо знакомы с многочисленными прогнозами экономистов о том, что зима 2023-24 годов будет для европейцев тяжелее нынешней в отношении энергетики. Понимают индийцы и то, что тоже не застрахованы от похожих проблем.

Правительство Нарендры Моди, сообщает Reuters со ссылкой на источники в кабинете министров, обратилось к государственным индийским компаниям с просьбой нарастить импорт газа, чтобы избежать предстоящим летом перебоев с его поставками.

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Появление на глобальном газовом рынке такого крупного игрока, как Индия, вернее, его активизация, конечно, резко усилит и без того острую конкуренцию за сжиженный газ (СПГ).

О конкуренции между Европой, пытающейся в этом году пока ослабить зависимость от российского газа, а в затем и полностью от него отказаться, и Азией всем известно. Конечно, в Брюсселе и столицах европейских стран очень внимательно следят за обстановкой на газовых рынках. В этом году в необъявленной войне за СПГ между европейцами и азиатами перевес склонялся на сторону Старого Света. Европейские страны, пережившие летом самую настоящую «газовую» панику в связи с приближением зимы, готовы платить за газ любые деньги. В этом отношении у них было совсем немного настоящих конкурентов. Кроме Японии и Южной Кореи, СПГ покупают в подавляющем большинстве бедные азиатские страны, не способные составить Евросоюзу конкуренцию. Однако появление на рынке Индии и скорое, вероятно, возвращение на него Китая, власти которого начали, похоже, отходить от стратегии нулевой терпимости по отношению к ковиду, может в корне изменить ход «газовой войны».

Конечно, в Индии не хотят повторения собственного энергетического кризиса, какой был на полуострове в апреле этого года, когда запасы угля снизились до самого низкого за десятилетие уровня. Тревожный для Европы сигнал и то, что в Нью-Дели решили сделать газ, а не уголь, как раньше, главным компонентом энергобаланса страны. В этом году генерация электроэнергии за счет газа в Индии составляла всего лишь 1,5%

К своему несчастью, Индия выбрала не самое удачное время для перехода на газ, цены на который в этом году несколько раз взлетали в буквальном смысле этого слова – до небес.

Кстати, переход Индии с угля на газ болезненно восприняли не только в Европе, но и в соседних Пакистане и Бангладеш. Цены на него, конечно же, вырастут. Между тем, Исламабаду и Дакке уже сейчас явно не по карману такое дорогое «голубое» топливо.

Индийские власти готовятся к предстоящему лету. Правительство попросило крупнейшего в стране производителя электроэнергии, компанию NTPC Ltd, приготовить к работе летом 2023 года две газовые электростанции мощностью 2 ГВт.