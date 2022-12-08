«Газпром нефть» нарастит переработку сырья в России за счет модернизации Омского и Московского НПЗ

Компания «Газпром нефть» планирует по итогам текущего года увеличить переработку нефти в России до рекордных 41 млн тонн.

Это станет возможным благодаря модернизации Омского и Московского нефтеперерабатывающих заводов, рассказал глава дирекции переработки нефти и газа компании Олег Ведерников. «Мы сохраняем прогноз по достижению в 2022 году рекордного объема переработки на российских НПЗ компании, который превысит 41 млн тонн. Рост показателей обеспечен программой модернизации наших собственных НПЗ — Московского и Омского», — цитирует Ведерникова ТАСС.

По словам топ-менеджера, по итогам девяти месяцев этого года суммарный объем переработки на двух предприятиях превысил результаты за аналогичный период 2021-го на 3,5%, за девять месяцев 2020-го — на 11,5%.

За весь 2021 год компания переработала в общей сложности около 40 млн т нефти. Таким образом, рост в годовом выражении должен составить 2,5%.

В рамках программы модернизации Омского и Московского НПЗ «Газпром нефть» построила и обновила ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторного топлива Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства; начал работу не имеющий аналогов комплекс переработки нефти «Евро+», сообщается на сайте компании. Сейчас продолжается реализация проектов по строительству комплексов глубокой переработки нефти, которые повысят производство востребованных рынком нефтепродуктов. Совокупный объем инвестиций в модернизацию двух НПЗ — 700 млрд руб. до 2025 года.