«Газпром» по итогам 2022 года заплатит в бюджетную систему РФ более 5 трлн рублей налогов

В текущем году ПАО «Газпром» перечислит в российскую бюджетную систему свыше 5 трлн руб. налогов.

Об этом сообщил начальник департамента компании Карен Оганян, передает «Интерфакс».

«Соответственно, по итогам 2022 года "Газпром" станет крупнейшим налогоплательщиком в стране», — отметил Оганян в ходе выступления на Петербургском налоговом форуме.

Уточняется, что налоговые поступления от «Газпрома» в бюджет Санкт-Петербурга составят одну пятую часть доходов Северной столицы.

Как писал «Эксперт», прибыль «Газпрома» в прошлом году обеспечила 1,5% ВВП страны; с учетом налогов и зарплат взнос холдинга в экономику РФ можно оценить не менее чем в 5%.