«Газпром» поставил очередной рекорд по поставкам в Китай через «Силу Сибири»

Российский холдинг «Газпром» сообщил о новом рекорде суточных поставок в КНР по магистрали «Сила Сибири».

«7 декабря обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2022 году. Превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств "Газпрома" составило 16,1%», — говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что газовый гигант пошел навстречу китайской стороне, запросившей увеличение суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на текущий год.

Поставки идут в рамках 30-летнего контракта, заключенного «Газпромом» с китайской CNPC, согласно которому российская сторона должна будет поставлять КНР 38 млрд куб. м газа ежегодно.

Ранее «Эксперт» писал о том, что продолжение газопровода «Сила Сибири» на территории Китая общей протяженностью более 5 тыс. км достроили до конечного пункта на востоке страны и официально сдали в эксплуатацию. Система, в которую поступает российский газ, берет начало в пограничном городе Хэйхэ и заканчивается в Шанхае, пересекая девять провинций, автономных районов и городов центрального подчинения.

«Сила Сибири» — магистральный газопровод протяженностью около 3 тыс. км, по которому газ из Якутии идет в Приморье и КНР. Трубопровод ввели в эксплуатацию в 2019 году. Поставки начались с Чаяндинского месторождения, в ближайшее время к ним подключится Ковыктинское месторождение в Иркутской области. В первом полугодии 2022-го объем прокачки газа в Китай через «Силу Сибири» увеличился на 63%.