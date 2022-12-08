Глава Организации американских государств выразил поддержку новому президенту Перу

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро поприветствовал нового президента Перу Дину Болуарте.

«Мы приветствуем президента Перу Дину Болуарте и ее призыв к национальному единству. Со стороны ОАГ подтверждаем поддержку демократии, мира, институтов и настоятельной необходимости восстановить демократический путь посредством инклюзивного, открытого, откровенного и уважительного диалога», — цитирует генсека ОАГ «Коммерсантъ». В ОАГ входит 34 страны Северной и Южной Америки (кроме Кубы и Венесуэлы, Никарагуа).

Дина Болуарте, ранее занимавшая должность вице-президента Перу, будет находиться на президентском посту до 26 июля 2026 года; ее инаугурация прошла почти сразу после задержания Педро Кастильо, который был главой государства с июля 2021 года. Накануне, 7 декабря, ему объявили импичмент и предъявили обвинение в мятеже и злоупотреблении полномочиями.

Ранее Кастилио созвал чрезвычайное правительство и призвал к новым выборам в законодательные органы, анонсировав масштабные реформы. До этого в отношении политика было возбуждено шесть уголовных дел, в основном о коррупции. По словам экс-президента, они не имеют под собой оснований.

Политический кризис в Перу длится шесть лет; президенты и парламент регулярно пытаются захватить власть. В настоящий момент кризис в стране усугубляет сильнейшая засуха, отмечает издание.

На выборах главы государства 2021 года Болуарте стала кандидатом в вице-президенты от «Свободного Перу» в паре с Кастильо; во втором туре их тандем одержал победу. Также она была назначена министром развития и социальной интеграции в правительстве Гидо Бельидо.

Дина Болуарте стала первой женщиной-президентом в истории страны.