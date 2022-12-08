Госдума приняла закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о запрете для иностранцев на пользование услугами суррогатных матерей в России.

Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. Исключением будут являться случаи, когда в зарегистрированном браке состоят россиянин и иностранный гражданин.

Новая норма вводит обязательное получение детьми, рожденными суррогатными матерями, российского гражданства, если они появились на свет или вынашивались на день вступления в силу запрета на суррогатное материнство для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Также предусматривается, что ребенок получит российское гражданство, если потенциальные родители или одинокая женщина утратили гражданство РФ на день государственной регистрации рождения, пишет «Интерфакс». Подчеркивается, что нововведения не будут препятствовать выезду ребенка со своими родителями в страны их проживания, и направлены на создание дополнительных механизмов защиты прав несовершеннолетних граждан РФ, в том числе пострадавших от преступлений за пределами России.

По словам одного из разработчиков проекта, главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, нововведение является вынужденной мерой, поскольку после вывоза за рубеж ребенка, рожденного суррогатной матерью в РФ, российское государство не могло защитить его права. Принятый закон позволит в полной мере проверить потенциальных родителей на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних и «убедиться в их добрых намерениях».

Как отметил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон позволит «предотвратить торговлю детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы».

Авторами законопроекта выступили также вице-спикеры нижней палаты от «Единой России», глава комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева и сенатор Маргарита Павлова.