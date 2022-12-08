Губернатор Севастополя сообщил о сбитом вблизи города беспилотнике

Над акваторией вблизи Севастополя сбит БПЛА.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря», — написал Развожаев Telegram-канале.

По словам главы Севастополя, российские военные, «как всегда, сработали четко».

За последние несколько недель Севастополь не раз пытались атаковать беспилотники; 6 декабря сообщалось о двух сбитых дронах над морем в районе города. В конце октября, после атаки украинских БПЛА на корабли Черноморского флота в Севастополе, Россия временно приостановила реализацию «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции.