Идёт регистрация заявок претендентов на «Золотой Кирпич» премии CRE Moscow Awards 2023

В декабре этого года на сайте премии проходит регистрация заявок от претендентов на получение главной награды в индустрии коммерческой недвижимости «Золотого Кирпича» в каждой из номинаций премии.
Новые коммерческие объекты, введённые в эксплуатацию или прошедшие редевелопмент в 2022 или в IV квартале 2021 года в Москве и Московской области, участвуют в основных номинациях премии:
- Офисная недвижимость
- Торговая недвижимость
- Индустриальная недвижимость
- Гостиничная недвижимость
- Многофункциональная недвижимость
На «Золотой Кирпич» будут претендовать лучшие представители в профессиональных номинациях:
- Девелопер года
- Консультант года
- Персона года
- Сделка года. Купля-продажа
- Сделка года. Аренда офисной недвижимости
- Сделка года. Аренда торговой недвижимости
- Сделка года. Аренда индустриальной недвижимости
- Управляющая компания года. Facility Management
- Управляющая компания года. Property Management
- Управление активами. Сервисный офис
- Управление активами. Коммерческая инфраструктура ЖК
- The Crystal Award (для клининговых компаний)
Уже третий год подряд в категории «Зелёный Кирпич» премией отдельно отмечаются объекты, построенные и эксплуатирующиеся не менее 2-х лет с применением «зелёных» технологий. Наличие сертификаций по международным стандартам не является обязательным условием для участия. Заявку на участие можно подать в следующих номинациях «зелёной» категории:
- Зелёный Кирпич в офисной недвижимости
- Зелёный Кирпич в торговой недвижимости
- Зелёный Кирпич в гостиничной недвижимости
- Зелёный Кирпич в индустриальной недвижимости
На юбилейной церемонии будут вручены особые награды – Золотой Кирпич «Девелоперу десятилетия», а также специальные памятные призы компаниям-участникам и экспертам жюри на вклад в развитие рынка коммерческой недвижимости на протяжении 20 лет существования премии.
В жюри CRE Awards входят более 200 признанных экспертов отрасли. Методика оценки разработана ведущими аналитиками Moscow Research Forum и ежегодно актуализируется экспертным советом участников рынка. Конкурсный отбор премии состоит из нескольких этапов и включает количественный анализ показателей, онлайн голосование и презентации номинантов на очных заседаниях комитетов жюри. Независимым консультантом премии, в функции которого входит контроль за объективностью результатов, выступает аудиторско-консалтинговая компания Б1 (ранее EY).
Участие в конкурсном отборе премии бесплатное.
Выход в финал или победа в CRE Awards оценивается профессиональным сообществом как важное достижение, способствующее продвижению объектов и компаний на рынке.
Церемония награждения премии состоится 20 апреля 2023 г. в Концертном зале «Барвиха Luxury Village».