Идёт регистрация заявок претендентов на «Золотой Кирпич» премии CRE Moscow Awards 2023

В декабре этого года на сайте премии проходит регистрация заявок от претендентов на получение главной награды в индустрии коммерческой недвижимости «Золотого Кирпича» в каждой из номинаций премии.

Новые коммерческие объекты, введённые в эксплуатацию или прошедшие редевелопмент в 2022 или в IV квартале 2021 года в Москве и Московской области, участвуют в основных номинациях премии:

Офисная недвижимость

Торговая недвижимость

Индустриальная недвижимость

Гостиничная недвижимость

Многофункциональная недвижимость

На «Золотой Кирпич» будут претендовать лучшие представители в профессиональных номинациях:

Девелопер года

Консультант года

Персона года

Сделка года. Купля-продажа

Сделка года. Аренда офисной недвижимости

Сделка года. Аренда торговой недвижимости

Сделка года. Аренда индустриальной недвижимости

Управляющая компания года. Facility Management

Управляющая компания года. Property Management

Управление активами. Сервисный офис

Управление активами. Коммерческая инфраструктура ЖК

The Crystal Award (для клининговых компаний)

Уже третий год подряд в категории «Зелёный Кирпич» премией отдельно отмечаются объекты, построенные и эксплуатирующиеся не менее 2-х лет с применением «зелёных» технологий. Наличие сертификаций по международным стандартам не является обязательным условием для участия. Заявку на участие можно подать в следующих номинациях «зелёной» категории:

Зелёный Кирпич в офисной недвижимости

Зелёный Кирпич в торговой недвижимости

Зелёный Кирпич в гостиничной недвижимости

Зелёный Кирпич в индустриальной недвижимости

На юбилейной церемонии будут вручены особые награды – Золотой Кирпич «Девелоперу десятилетия», а также специальные памятные призы компаниям-участникам и экспертам жюри на вклад в развитие рынка коммерческой недвижимости на протяжении 20 лет существования премии.

В жюри CRE Awards входят более 200 признанных экспертов отрасли. Методика оценки разработана ведущими аналитиками Moscow Research Forum и ежегодно актуализируется экспертным советом участников рынка. Конкурсный отбор премии состоит из нескольких этапов и включает количественный анализ показателей, онлайн голосование и презентации номинантов на очных заседаниях комитетов жюри. Независимым консультантом премии, в функции которого входит контроль за объективностью результатов, выступает аудиторско-консалтинговая компания Б1 (ранее EY).

Участие в конкурсном отборе премии бесплатное.

Выход в финал или победа в CRE Awards оценивается профессиональным сообществом как важное достижение, способствующее продвижению объектов и компаний на рынке.

Церемония награждения премии состоится 20 апреля 2023 г. в Концертном зале «Барвиха Luxury Village».