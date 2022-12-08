Идёт регистрация заявок претендентов на «Золотой Кирпич» премии CRE Moscow Awards 2023

8 декабря 2022, 16:31

Юбилейная XX Ежегодная премия в области коммерческой недвижимости CRE Moscow Awards 2023 отметит достижения девелоперских, инвестиционных, консалтинговых, а также управляющих компаний за прошедший год и за всю историю развития отрасли.

предоставлено пресс-службой

В декабре этого года на сайте премии проходит регистрация заявок от претендентов на получение главной награды в индустрии коммерческой недвижимости «Золотого Кирпича» в каждой из номинаций премии.

Новые коммерческие объекты, введённые в эксплуатацию или прошедшие редевелопмент в 2022 или в IV квартале 2021 года в Москве и Московской области, участвуют в основных номинациях премии:

  • Офисная недвижимость
  • Торговая недвижимость
  • Индустриальная недвижимость
  • Гостиничная недвижимость
  • Многофункциональная недвижимость

На «Золотой Кирпич» будут претендовать лучшие представители в профессиональных номинациях:

  • Девелопер года
  • Консультант года
  • Персона года
  • Сделка года. Купля-продажа
  • Сделка года. Аренда офисной недвижимости
  • Сделка года. Аренда торговой недвижимости
  • Сделка года. Аренда индустриальной недвижимости
  • Управляющая компания года. Facility Management
  • Управляющая компания года. Property Management
  • Управление активами. Сервисный офис
  • Управление активами. Коммерческая инфраструктура ЖК
  • The Crystal Award (для клининговых компаний)

Уже третий год подряд в категории «Зелёный Кирпич» премией отдельно отмечаются объекты, построенные и эксплуатирующиеся не менее 2-х лет с применением «зелёных» технологий. Наличие сертификаций по международным стандартам не является обязательным условием для участия. Заявку на участие можно подать в следующих номинациях «зелёной» категории:

  • Зелёный Кирпич в офисной недвижимости
  • Зелёный Кирпич в торговой недвижимости
  • Зелёный Кирпич в гостиничной недвижимости
  • Зелёный Кирпич в индустриальной недвижимости

На юбилейной церемонии будут вручены особые награды – Золотой Кирпич «Девелоперу десятилетия», а также специальные памятные призы компаниям-участникам и экспертам жюри на вклад в развитие рынка коммерческой недвижимости на протяжении 20 лет существования премии.

В жюри CRE Awards входят более 200 признанных экспертов отрасли. Методика оценки разработана ведущими аналитиками Moscow Research Forum и ежегодно актуализируется экспертным советом участников рынка. Конкурсный отбор премии состоит из нескольких этапов и включает количественный анализ показателей, онлайн голосование и презентации номинантов на очных заседаниях комитетов жюри. Независимым консультантом премии, в функции которого входит контроль за объективностью результатов, выступает аудиторско-консалтинговая компания Б1 (ранее EY).

Участие в конкурсном отборе премии бесплатное.

Выход в финал или победа в CRE Awards оценивается профессиональным сообществом как важное достижение, способствующее продвижению объектов и компаний на рынке.

Церемония награждения премии состоится 20 апреля 2023 г. в Концертном зале «Барвиха Luxury Village».