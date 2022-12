Истина в цифре

Ежегодно российскому рынка труда не хватает до 1 млн специалистов в IT-сфере. Преодолеть кадровый дефицит в стране планируют при помощи мер и инструментов национального проекта «Цифровая экономика». Один из эффективных способов восполнения трудового ресурса – подготовить новых сотрудников, предоставив им возможность освоить востребованную цифровую профессию.

Более 23 тыс. человек прошли обучение по проекту «Цифровые профессии» и получили дополнительную IT-специальность в 2021-2022 гг. Больше половины (60%) учащихся рассчитывают сменить свою текущую профессию и перейти в область информационных технологий.

Привлекательная сфера

Работать IT-специалистом в России привлекательно по многим причинам: востребованность на рынке, высокая заработная плата, комфортные условия труда, возможность удаленной работы. Айтишникам предлагают ряд различных льгот: освобождение от выплаты НДС, нулевая ставка по налогу на прибыль, мораторий на налоговые проверки, сниженный процент по ипотеке и даже отсрочка от мобилизации.

По данным летнего исследования «Работа.ру» и Heaad, самыми желанными в компаниях IT-специалистами являются разработчики - их ищут в 11% случаев, еще по 10% от общего числа вакансий занимают аналитики и системные администраторы. Например, такие специалисты необходимы в «СБЕРе», «Яндексе», МТС и других крупных корпорациях. Разработчикам даже на не руководящей позиции предлагают от 84,5 тыс. до 143,4 тыс. рублей, говорится в исследовании «Работа.ру» и Heaad. При этом средняя зарплата россиянина, по данным Росстата на июнь 2022 года, составляла 62,2 тыс. рублей.

В HeadHunter «Эксперту» тенденцию подтвердили и добавили, что в течение 2022 года самыми востребованными IT-специалистами по числу открытых вакансий стали «программист/разработчик», «аналитик данных», «специалист технической поддержки», «системный администратор» и «руководитель IT-проектов». Чаще всего айтишников ищут IT-компании (24,5 тыс. вакансий в ноябре 2022), компании финансового сектора (6,8 тыс.), розничные торговые сети (4,8 тыс.), компании, оказывающие b2b-услуги (3,4 тыс.), а также телеком-операторы (2,5 тыс.). Соискатели из IT-сферы ищут вакансии с возможностью удаленно работать, получать высокую зарплату, с позитивной атмосферой в компании и специалистами, у которых можно многому поучиться.

«Чтобы работодателям внутри РФ продолжать оставаться конкурентоспособными сейчас, важно быстро адаптироваться к меняющимся тенденциям и формировать привлекательные предложения, которые будут иметь ценность для специалистов. Сегодняшние реалии диктуют следующие тренды в привлечении ИТ-специалистов: расширяется география поиска (если в пандемию она расширялась за счет регионов РФ, то во время СВО она вышла на уровень других стран); планирование нюансов налогового резидентства для сотрудников, работающих из других стран; грамотные и четкие условия найма на ИТ-позиции, чтобы не создавать завышенные ожидания; переформатирование бонусной программы и соцпакета», – рассказал «Эксперту» ведущий ИТ-рекрутер hh.ru Александр Дворник.

База знаний

Растет и спрос на обучение новой специальности: за 2021-2022 год заявки на участие в проекте «Цифровые профессии» подали более 273 тыс. россиян. Обучение проходит на курсах дополнительного профессионального образования, представленных как частными компаниями, так и государственными вузами. В 2022 году в каталоге проекта доступны 136 курсов от 21 организации. Наибольшей популярностью среди слушателей по числу заявок пользовались программы «Яндекса», GeekBrains, SkillFactory, «Нетологии», «Университета Иннополис», Центра образовательных компетенций НТИ, Skillbox, «1С-Образования», Университета ИТМО и «1Т».

По проекту «Цифровые профессии» IT-специальность со скидкой от 50 до 100% могут освоить жители всех регионов России – начиная с 16 лет и до пенсионного возраста. Больше всего заинтересованность в получении IT-профессии (55%) показали люди в возрасте от 31 до 44 лет, но молодое поколение тоже не отстает. Участники в возрасте от 16 до 30 лет составили 36% от общего числа желающих пройти обучение. Освоить профессию могут граждане, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо студенты. Среди важных условий – соответствие одной из льготных категорий, оно же напрямую влияет на размер скидки, на которую может рассчитывать студент проекта. Курсы рассчитаны как на новичков в сфере, так и на имеющих опыт программирования. После успешного прохождения обучения участники получают диплом о профессиональной переподготовке.

Актуальность IT-направления доказывают и цифры приемной компании вузов. Например, в университете ИТМО «Эксперту» напомнили, что самыми востребованными направлениями в магистратуре в 2022/2023 году стали программы: «Технологии разработки компьютерных игр» – почти пять человек на место, «Аналитика данных» – четыре человека на место, «Программирование и интернет-технологии» – 3,86 человека на место. В аспирантуре самыми популярными научными специальностями стали также IT-направления: «Искусственный интеллект», «Кибербезопасность», «Роботы, мехатроника и робототехнические системы». Помимо этого, в университете выстраивают систему обмена опытом с ведущими цифровыми компаниями. В частности, в ноябре первого проректора ИТМО Дарью Козлову назначили на должность директора по образованию «Яндекса», где она будет работать над повышением доверия общества к технологиям, формированием повестки на стыке науки, образования, IT и других сфер.

Еще один эксперимент по внедрению практико-ориентированных проектов – «цифровые кафедры». Такие кафедры по национальному проекту «Цифровая экономика» в этом году запустили более 100 вузов, а получить дополнительную квалификацию в области IT смогут более 110 тыс. студентов. Проект направлен на две категории студентов: тех, кто учится по специальностям и направлениям подготовки, которые не относятся к IT-сфере, и тех, кто уже проходит обучение по IT-направлению. Всего студентам доступны свыше 500 образовательных программ, среди которых – разработка цифровых продуктов, веб-приложений, аналитика данных и многие другие. Созданием образовательных программ каждый вуз занимается согласно разработанным критериям. Студенты не IT-специальностей должны проходить обучение по программам, формирующим цифровые компетенции, необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности. Студенты IT-специальностей будут обучаться по программам в области создания алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для практического применения.

По условиям проекта, сотрудники организаций реального сектора экономики и эксперты-практики (со стажем работы в вузе или в ИТ-отрасли от трех лет) должны вести не менее половины занятий. Преподаватели-практики и партнеры проекта «Цифровые кафедры» обеспечат знакомство с возможностями языка программирования, актуальными кейсами его применения в широком спектре задач, а предусмотренная стажировка позволит разработать настоящие интеллектуальные инструменты с применением нейросетей.

Ожидается, что до конца 2025 года обучение на «цифровых кафедрах» завершат свыше 385 тыс. человек, а к 2030-му году более 900 тыс. студентов.

«Проект цифровых кафедр важен, нужен и актуален. Программа может работать в двух форматах: как дополнительное обучение, так и в рамках освоения основной программы. Но в любом случае это получение дополнительной квалификации. До студентов необходимо донести мысль, что наличие этого дополнительного образования придает им конкурентное преимущество на фоне тех выпускников, кто учился на аналогичном направлении или специальности подготовки без допкомпетенций. При этом важно обучать программированию не отвлеченно от основной специальности, а так, чтобы выпускник мог применять навыки в своей профессии в будущем. Тогда у студентов будет больше мотивации пройти обучение до конца», - поделился мнением с «Экспертом» проректор по развитию и цифровизации Московского государственного лингвистического университета Сергей Пилипенко.

Со школьной скамьи

Российские школьники 8-11 классов также получили возможность бесплатно обучиться программированию благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». Современные языки кодирования изучают на онлайн-курсах по проекту «Код будущего». Минимальный объем программы составляет 144 академических часа, освоить которые предстоит за два года обучения.

Юные россияне смогут овладеть такими языками программирования как JavaScript, Python, C#, C++, C, Java и ряд других. Также начинающие айтишники получат знания для сдачи выпускных экзаменов и смогут разработать свой первый проект. Занятия проводят известные компании, вузы и онлайн-платформы. Среди них «Яндекс», «Университет Иннополис», «Фоксфорд», Университет «Синергия». В числе вузов, участвующих в программе, МФТИ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, «Инжинириум» МГТУ им. Н. Э. Баумана и другие. Образовательные организации и программы прошли отбор Университета 2035.

По итогам обучения школьники получают сертификаты. В 2022 году к обучению на курсах приступили уже более 100 тыс. школьников.