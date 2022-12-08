В увеличении добычи газа Катаром увидели огромную опасность

Катар может внести, увы, негативный вклад в борьбу с глобальным потеплением. Согласно результатам нового исследования неправительственной организации BankTrack, разработка всех нефтяных и, в первую очередь, газовых месторождений может привести к выбросу в атмосферу 50 млрд тонн СО2 от сжигания катарского газа. Это больше вредных выбросов всей планеты за год.

Этот огромный объем двуокиси углерода поднимет температуру на земном шаре больше, чем на согласованные на недавнем климатическом саммите в Египте 1,5°С. Ученые считают, что нагревание планеты больше, чем на полтора градуса, приведет к непоправимым последствиям как для планеты, так и, естественно, для человечества.

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Исчезновение жизни на Земле может спровоцировать государственная нефтегазовая компания Катара. QatarEnergy сейчас осуществляет огромный проект увеличения мощности газового сектора. Кроме этого, компания является одним из главных спонсоров Кубка мира по футболу, который, как утверждает ФИФА, является «углеродно нейтральным».

Катар в этом году стал главным экспортером сжиженного газа (СПГ) на планете. Для сохранения лидерства QatarEnergy планирует к 2027 году увеличить добычу газа почти вдвое.

Исследователи подсчитали, пишет Guardian, что Катар может стать причиной 20-триллионного ущерба планете и 11 миллионов смертей.

QatarEnergy недавно подписала соглашения с нефтегазовыми гигантами Shell, Total, ConocoPhilips, Exxon и Eni, которые помогут ей увеличить добычу на северном месторождении на 60% в течение следующих пяти лет. В ноябре Доха подписала крупные контракты на поставку Китаю и Германии больших объемов СПГ.

Между тем, Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что для того, чтобы избежать повышения температуры больше чем на 1,5°, сейчас нельзя строить инфраструктуру для ископаемых видов топлива. С другой стороны, проект расширения газового сектора Катара готовы поддержать многие крупнейшие банки, включая JPMorgan Chase, Citi, HSBC, Deutsche Bank, Goldman Sachs, MUFG, Credit Suisse и Bank of America. Достаточно сказать, что они уже купили облигаций QatarEnergy почти на $12 млрд долларов. Кстати, все эти банки также, как нефтегазовые гиганты и другие крупные компании, поддерживают переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, и обещают обнулить вредные выбросы в атмосферу. Банкам для этого необходимо отменить финансирование всех проектов, не связанных с выполнением задачи по ограничению роста температуры полутора градусами.

Лимит максимального роста температуры на планете на 1,5° подтвердил недавно прошедший под эгидой ООН саммит Сор 27. Солнечная и ветровая энергетика развиваются быстро. Такими темпами» чистая» энергия должна обойти уголь как источник энергии уже к 2025 году. Но все же планета по-прежнему нуждается в огромных объемах ископаемых видов топлива, которые в случае их полного сжигания приведут к катастрофе планетарного масштаба. Если власти разрешат извлечь из недр планеты все разведанные запасы угля, нефти и газа и сжечь их, то в атмосферу будут выброшены 3,5 трлн тонн парниковых газов согласно еще одному исследованию, результаты которого были опубликованы в сентябре.

Конечно, Катар выбросит 50 млрд тонн парниковых газов лишь при сжигании всех ископаемых видов топлива, находящихся на его территории. Естественно, вполне вероятно, что это может и не произойти. С другой стороны, Доха не обещала и то, что она не воспользуется всеми своими разведанными запасами энергоносителей. В СМИ в последние годы появлялись сообщения, что газа в Катаре более чем на 130 лет.

Что намерена предпринять QatarEnergy для устранения возможности вышеописанной катастрофы, неизвестно, но на сайте компании можно легко найти упоминание о том, что климатический кризис является одним из самых важных и опасных и требует немедленных действий, причем, в масштабах всей планеты, а не только отдельных государств.