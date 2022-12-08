Китай не обращает внимание на ценовой потолок и покупает российскую нефть

Как и следовало ожидать, Китай, крупнейший импортер нефти на планете, пользуется моментом и возможностями, предоставленными введением ценового потолка на российскую нефть. Китай покупает ее после 5 декабря в больших количествах, как будто ничего не знает ни о каком потолке, установленном, кстати, на уровне 60 долларов за баррель. Конечно, это обманчивое впечатление. Потому что, когда нужно, китайские трейдеры проявляют прекрасную осведомленность о ценовых ограничениях на российскую нефть. Происходит это при подписании контрактов на ее поставку и уточнении цены сделки. Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) пользуются возможностью увеличить скидку и наращивают закупки.

«Им наплевать на ценовой потолок (на российскую нефть),- приводит Reuters слова одного из экспертов, хорошо знакомых с нефтяным рынком КНР.- Они только все время подсчитывают, принесет ли цена им прибыль и, если принесет, то какую».