Китай не обращает внимание на ценовой потолок и покупает российскую нефть

Как и следовало ожидать, Китай, крупнейший импортер нефти на планете, пользуется моментом и возможностями, предоставленными введением ценового потолка на российскую нефть. Китай покупает ее после 5 декабря в больших количествах, как будто ничего не знает ни о каком потолке, установленном, кстати, на уровне 60 долларов за баррель. Конечно, это обманчивое впечатление. Потому что, когда нужно, китайские трейдеры проявляют прекрасную осведомленность о ценовых ограничениях на российскую нефть. Происходит это при подписании контрактов на ее поставку и уточнении цены сделки. Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) пользуются возможностью увеличить скидку и наращивают закупки.
«Им наплевать на ценовой потолок (на российскую нефть),- приводит Reuters слова одного из экспертов, хорошо знакомых с нефтяным рынком КНР.- Они только все время подсчитывают, принесет ли цена им прибыль и, если принесет, то какую».
Четверо китайских трейдеров поделились с Bloomberg информацией: им известен как минимум один НПЗ, который купил российскую нефть марки ESPO с доставкой в декабре по 68 долларов за баррель, что на 6 долларов ниже, чем стоит баррель эталонной нефти марки Brent.
Известны случаи подписания контрактов с доставкой в январе 2023 года с дисконтом 4 доллара от Brent. Это, кстати, если верить Reuters, максимальная скидка после июля.
Активность китайских трейдеров и НПЗ не снизилась, подчеркивает Reuters. Аналитики Rystad Energy подтверждают, что Пекин выполняет обещание Москве не присоединяться к так называемой Коалиции ценового потолка, в которую пока входят страны Большой семерки, ЕС и Австралия, что существенно облегчает проблемы от ценового потолка для России. Москва отвергла ценовой потолок и сейчас прорабатывает варианты реагирования на его введение. СМИ говорят о трех возможных вариантах, но скорее всего российским компаниям просто запретят продавать нефть ниже установленного Минэнерго уровня, своего рода «пола» или «дна» по аналогии с «потолком». Причем, вероятнее всего такой запрет даже пропишут в правительственном законе.
В Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, похоже, понимают, что главной цели – снижения доходов России от продажи нефти добиться едва ли удастся без Китая и Индии, но на Западе рассчитывают на негативный эффект на российскую нефтянку и всю экономику в долгосрочной перспективе.