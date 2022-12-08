Махмуд-Али Калиматов обсудил с топ-менеджером «Ростелекома» Сергеем Мордасовым процесс цифровизации Ингушетии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился с вице-президентом «Ростелекома» на Юге Сергеем Мордасовым. В ходе беседы они обсудили проекты, направленные на цифровизацию республики.

7 декабря в Магасе состоялась встреча главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и вице-президента «Ростелекома» на Юге Сергея Мордасова. Помимо топ-менеджера компании и руководителя региона, во встрече приняли участие новый глава республиканского филиала Азамат Чахкиев и директор по цифровым регионам Южного и Северо-Кавказского федерального округов Руслан Бардахчиев.

Проект цифровизации Ингушетии был разработан еще в 2021 году и стал результатом совместной работы властей региона и представителей «Ростелекома». Калиматов указал на необходимость продолжить взаимодействие по соответствующим вопросам. Он отметил высокие темпы процесса цифровой трансформации, которые наблюдаются в Ингушетии.

«На первом этапе мы сосредоточились на самых социально значимых вопросах — охватили в рамках федеральной программы “Устранение цифрового неравенства” интернетом малые населенные пункты в Джейрахском и Сунженском районах, подключили к сети объекты здравоохранения. Оцифровали государственные услуги. Эти и другие проекты – только начало», – заявил Калиматов. Приоритетными направлениями он назвал создание интернет-инфраструктуры для туристических кластеров и цифровизацию сферы образования.

В последние три года в «Ростелеком» инвестировал в развитие цифровой инфраструктуры Ингушетии около 200 миллионов рублей. В результате в регионе был запущен ряд важных проектов, которые не смогли бы функционировать в ее отсутствие. Это сервис «Электронное правительство», через который жители Ингушетии могут получать госуслуги, комплексное видеонаблюдение на строящихся объектах, предназначенный для контроля над процессом возведения зданий, и не только.

Стратегия цифровой трансформации охватывает большинство важнейших сфер жизни региона, и в ближайшие два года «Ростелеком» собирается начать реализацию в Ингушетии еще более 60 проектов, связанных с цифровизацией. Все они нацелены на повышение качество работы властей и улучшение жизни населения. Проекты подготовлены в соответствии с основными критериями национальной цели «Цифровая трансформация», установленной в указе президента РФ Владимира Путина.

Мордасов, в свою очередь, уточнил, что «Ростелеком», работая в этом направлении, действует как партнер государства и бизнеса.

«Мы реализуем в южных регионах концепции “умных городов” и “цифровых регионов”, последовательно разворачиваем цифровые системы и платформы для целых сфер и направлений. С этой целью мы используем собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения, передовые системы кибербезопасности, а также глубокую отраслевую экспертизу, наработанную многолетним опытом реализации федеральных и региональных проектов», – подчеркнул Мордасов.