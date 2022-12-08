Минобороны сообщило о крупных потерях ВСУ за прошедшие сутки

Минобороны РФ на брифинге 8 декабря сообщила о крупных потерях, которые ВСУ несут в ходе специальной военной операции, продолжающейся на Украине.

Согласно данным, озвученным официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, за последние сутки на Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии ВС РФ по районам сосредоточения ВСУ было уничтожено более 70 украинских боевиков, 3 автомобиля и 2 боевые машины пехоты.

На Красно-Лиманском направлении ВС РФ продолжали вести наступательные действия. Ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии российской армии здесь было уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, 3 боевые машины пехоты и 2 автомобиля.

На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались силами ротной тактической группы атаковать позиции подразделений ВС РФ в направлении населённого пункта Никольское (ДНР). Решительными действиями российских войск и ударами артиллерии подразделения противника были отброшены на исходные позиции, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, боевая машина пехоты и бронетранспортёр.

На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать подразделения ВС РФ в направлении населённых пунктов Спорное и Берестовое (ДНР). В результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 2 пикапа.

В районе населённого пункта Боровское (Харьковская область) в результате удара высокоточным оружием ВКС РФ уничтожено более 90 польских наёмников. Также в результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ в районах населённых пунктов Шевченковское и Григоровское (Запорожская область) уничтожено 5 пусковых установок РСЗО MLRS производства США и MARS-II производства Германии, а в районе населённого пункта Ильичевка (ДНР) – 2 пусковые установки РСЗО HIMARS производства США.

Российская ПВО в районе населённого пункта Яковлевка (ДНР) сбила вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Также уничтожено 5 БПЛА противника в районах населённых пунктов Табаевка (Харьковская область), Бараниковка, Кременная и Просторное (ЛНР).

Кроме того, за сутки средствами ПВО перехвачено 14 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха», «Ураган» и противорадиолокационная ракета HARM в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Помимо этого, российские войска уничтожили ракетный комплекс «Точка-У» в Харьковской области и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в ДНР.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 7 декабря Конашенков сообщил, что в районах населённых пунктов Ступочки (ДНР) и Зелёный Гай (Харьковская область) также были уничтожены 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.