Московский производитель начнёт выпуск Мебели для детских поликлиник

Компания «Медицинофф», московский производитель медицинской, лабораторной и корпусной мебели, в ближайшее время запустит в производство новую серию, предназначенную для детских поликлиник и больниц. Об этом сообщил 8 декабря руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Производитель расширил ассортимент и создал для детских поликлиник и больниц специальную мебель с рисунками, нанесенными с использованием технологии ультрафиолетовой печати. Сейчас эта серия находится на финальном этапе получения регистрационного удостоверения», — сказал Владислав Овчинский. Он добавил, что специалисты компании несколько лет разрабатывали красивую и безопасную продукцию. Планируется, что в ближайшее время производитель получит все необходимые документы, после чего серию запустят в производство и будут поставлять в детские медицинские учреждения по всей стране.

Несколько лет назад «Медицинофф» взял курс на замещение импорта и расширил производство, разместив завод в Москве, отметил Владислав Овчинский. Ежегодно предприятие выпускает более 50 тыс единиц продукции. Кроме того, в рамках экологической инициативы компания сокращает отходы, запуская в производство новые линейки мебели из образного материала.

«За годы работы наша компания реализовала более двух тысяч проектов и стала одним из лидирующих представителей рынка медицинской мебели. Мы растем с каждым годом и не планируем останавливаться», – рассказал генеральный директор «Медицинофф» Александр Белоглазов. Он подчеркнул, что компания сертифицирует всю продукцию в соответствии с госстандартами.