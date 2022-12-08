Нефть переписала минимумы с 2021 года

Цены на нефть 8 декабря продемонстрировали высочайшую волатильность. Днем котировки Brent взлетали на 2,2% относительно закрытия торгов среды – до $79,17 за баррель, а WTI подскакивала на 4,2% – до $75,44. Однако уже через 3 часа обе марки обновляли минимумы с декабря 2021 года.

Вечером Brent упала на 2,1% относительно закрытия среды и достигла $75,74 за баррель. WTI потеряла 2% и упала до $71,12.

Причиной скачка цен вверх было быстрое закрытие части коротких позиций на сообщениях об аварии на крупном нефтепроводе Keystone, соединяющем Канаду и США. Рынок фьючерсов на нефть в последнее время теряет ликвидность: открытый интерес на контракты по Brent находится на многолетних минимумах. При этом трейдеры еще и урезают позиции по мере приближения к Рождеству.

Однако после резкого подскока продажи возобновились. Стало известно, что Keystone, вероятно, скоро запустят вновь, вернув на рынок огромные объемы нефти. Этот гигантский нефтепровод с пропускной способностью 622 тыс. баррелей в день является основным маршрутом, по которому тяжелая канадская нефть поступает из Альберты на Средний Запад и побережье Мексиканского залива.

При этом опасения замедления глобального экономического роста и падения спроса на топливо, из-за которых нефть быстро дешевеет четвертый день подряд, никуда не исчезли. «Опасений по поводу ситуации с Keystone больше не существует – думаю все восстановится в кратчайшие сроки, так что это не приведет к существенной потере нефти, - заявил Reuters партнер Again Capital LLC Джон Килдафф. – Мы снова смотрим на перспективы спроса».